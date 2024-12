L’Aquila, Il 6 dicembre alle 17.30 accensione dell’albero di Natale in Piazza Duomo

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Verr? acceso venerd? 6 dicembre, alle ore 17.30, l’albero di Natale in Piazza Duomo nel corso di una iniziativa pubblica a cui parteciperanno il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco Raffaele Daniele – si apprende dalla nota stampa. La cerimonia sar? animata da un coro composto da circa cinquanta ragazze e ragazzi appartenenti alla scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” e a Special Olympics dell’Aquila, mentre le facciate di alcuni edifici che costeggiano l’area della piazza saranno illuminate con immagini a tema natalizio – riporta testualmente l’articolo online. Nei giorni immediatamente successivi ? prevista l’accensione delle luminarie progettate per il resto del territorio cittadino – riporta testualmente l’articolo online. A seguito dell’avviso pubblico del Comune dell’Aquila sono 48 le istanze presentate da parte di enti e associazioni, culturali, sportive o ricreative, per la composizione del cartellone delle festivit? natalizie nell’ambito del quale saranno compresi circa ottanta eventi i cui dettagli – relativi a date, orari e luoghi di svolgimento – saranno resi noti nei prossimi giorni.“Con il tradizionale momento di illuminazione dell’albero in Piazza Duomo, dove sar? attiva sino al 12 gennaio anche la pista di pattinaggio, prender? ufficialmente inizio il periodo di avvicinamento al Natale in cui l’intera citt?, dal centro storico alle frazioni, sar? coinvolta – con appuntamenti che vanno dai classici mercatini di Natale alle rassegne musicali, sino ai presepi viventi, ai concerti, alla danza e altri momenti di svago per cittadini e famiglie” hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco Raffaele Daniele – si apprende dalla nota stampa.

