L’Aquila: il Comune aderisce alla Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali

In occasione della Giornata mondiale dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali (World IBD day), questa sera la Fontana luminosa in piazza Battaglione Alpini, all’Aquila, sar? illuminata di viola, colore simbolo delle patologie sulle quali l’evento mondiale s’impegna ad attrarre l’attenzione dell’opinione pubblica – viene evidenziato sul sito web. Anche quest’anno, infatti, il Comune dell’Aquila ha aderito alla campagna di sensibilizzazione per esprimere vicinanza alle persone e alle famiglie colpite da questa patologia, su richiesta dell’associazione Mi.Cro – aggiunge testualmente l’articolo online. Italia ODV, che da anni offre assistenza medica e supporto morale ai pazienti che soffrono del morbo di Crohn e della colite ulcerosa – viene evidenziato sul sito web.

