L’Aquila, Il Comune dell’Aquila al fianco delle persone con Sclerosi Multipla: firmata dall’assessore Tursini la Carta dei Diritti

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Aquila -14 giugno 2025. Si ? tenuto ieri, venerd? 13 giugno 2025, presso l’Auditorium del Parco dell’Aquila, l’incontro “Alimentazione e Sclerosi Multipla: un’alleata per il benessere”, promosso da AISM – Sezione Provinciale L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune dell’Aquila, nell’ambito del progetto “Il Segno della Rinascita” e del Comitato “L’Aquila Citt? Europea dello Sport 2026”, con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha rappresentato un importante momento di confronto sul ruolo dell’alimentazione nella gestione della Sclerosi Multipla – si apprende dal portale web ufficiale. L’evento ? stato anche occasione per un momento di grande valore istituzionale: la firma della Carta dei Diritti delle persone con sclerosi multipla, patologie correlate, familiari e caregiver.?La firma della Carta dei Diritti – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini – non ? solo un atto simbolico, ma un impegno concreto che come amministrazione ci vede al fianco delle persone con Sclerosi Multipla, delle loro famiglie e dei caregiver. ? nostro dovere costruire e sostenere una rete di inclusione, equit? e partecipazione, affinch? nessuno si senta solo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ringrazio AISM L’Aquila per questa preziosa iniziativa, che ha saputo unire informazione scientifica e sensibilizzazione, e tutti coloro che ogni giorno lavorano per garantire diritti e dignit? alle persone pi? fragili.?

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it