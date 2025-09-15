L’Aquila, Il Comune dell’Aquila celebra la Settimana Europea della Mobilità 2025: “Mobilità per tutti” dal 16 al 22 settembre

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune dell’Aquila, tramite l’Assessorato alla Mobilit? Urbana, presenta il ricco calendario di eventi che accompagner? la partecipazione della citt? alla Settimana Europea della Mobilit? 2025, in programma dal 16 al 22 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il tema dell’edizione di quest’anno, promosso dalla Commissione Europea, ? “Mobilit? per tutti”, con l’obiettivo di promuovere trasporti urbani accessibili, sicuri, inclusivi e sostenibili per tutte le persone – Che cos’? la Settimana Europea della Mobilit?La Settimana Europea della Mobilit? (SEM) ? la principale campagna annuale della Commissione Europea sulla mobilit? urbana sostenibile, che invita citt?, amministrazioni, imprese e cittadinanza a riflettere sull’uso del trasporto pubblico, della mobilit? attiva (come camminare o usare la bicicletta) e di soluzioni di mobilit? pulite e inclusive – Quest’anno l’appello ? rivolto a garantire che nessuno resti escluso: il tema “Mobilit? per tutti” sottolinea l’importanza di abbattere le barriere economiche, fisiche o infrastrutturali che impediscono l’accesso ai servizi essenziali e alle opportunit? quotidiane – La partecipazione dell’AquilaIl Comune dell’Aquila aderisce con convinzione alla manifestazione, promuovendo una serie di eventi che coinvolgono enti, associazioni, scuole e cittadini – Le iniziative intendono rafforzare nella comunit? la consapevolezza sull’importanza di scelte sostenibili di spostamento, favorire la partecipazione attiva e innovare le pratiche di mobilit? urbana – viene evidenziato sul sito web. Tra gli eventi programmati figurano:- Saluti istituzionali e presentazione dei progetti di Mobilit? sostenibile in corso- Trekking urbano con “jo?lette elettrica” acquistata con fondi del Comune dell’Aquila – Bike to Work / Bike to School, educazione all’uso corretto dei mezzi pubblici nelle scuole primarie – Bicycle Heroes: attivit? per le scuole elementari con Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale, ACI, FIAB – School & Bus: lezioni presso le scuole primarie di educazione all’uso corretto dei mezzi pubblici con A.M.A. S.p.A.- Bike to Shop “spesa in bicicletta” e “Prendiamo il Bus insieme” eventi organizzati da FIAB – Talk e passeggiata a sei zampe e momenti di socialit? a tema ambientale “Cammina & Raccogli” di A.S.M. S.p.A. – “Tour delle acque” in bici con inaugurazione del percorso ciclopedonale “Alfonsina Morini Strada” FIAB- Hike&Bike “la montagna nel cuore” il CTGS metter? a disposizione gratuitamente la funivia del Gran Sasso – “Parking Day – World Car Free Day” (presso Largo Giovanni Pischedda) con conversione temporanea di stalli di sosta in spazi pubblici di socialit?, arte, gioco, musica, danza aerea e molto altro con servizio navetta gratuita con partenza dal Terminal Lorenzo Natali – Ciclo pedalata aperta a tutti L’Aquila in Bici e Mini Bike Park per bambini e ragazzi (fascia 6‑14 anni) con istruttori esperti – Maratona Street Science di UNIVAQ e GSSI con partenza e arrivo dalla SEM25- Ciak si Gira! Proiezione di tre film a tema della mobilit?. Il programma completo ? disponibile sul sito istituzionale del Comune e sul sito del PUMS o tramite il link diretto:https://mobilityweek.eu/participating-towns-and-cities/?year=2025&country=IT&city=akVnzd6B Finalit? e risultati attesiCon queste iniziative il Comune dell’Aquila intende: – promuovere l’uso del trasporto pubblico, della bicicletta e della mobilit? pedonale come alternative all’auto privata; – favorire l’inclusione sociale, garantendo che la mobilit? urbana sia accessibile a ogni cittadino; – sensibilizzare la comunit? sui temi ambientali e sulla lotta al cambiamento climatico; – sperimentare soluzioni locali di mobilit? innovativa che possano diventare permanenti.Invito alla cittadinanza e modalit? di partecipazioneSi invita tutta la popolazione aquilana a partecipare attivamente agli eventi previsti – precisa il comunicato. Per alcuni eventi ? richiesta iscrizione o registrazione preventiva tramite QR code, per altri la partecipazione ? libera – si apprende dal portale web ufficiale. Saranno disponibili informazioni dettagliate tramite il sito ufficiale del Comune, i social media istituzionali e i canali delle associazioni partner.La cittadinanza ? inoltre invitata a partecipare alla SFIDA DEI PASSI scaricando l’app Walk15 per vincere in Europa, al link https://www.walk15.app/lt/downloadContatti UfficialiComune dell’Aquila – Settore Trasporto Pubblico Locale, Mobilit? Sostenibile, Politiche Europee, PNRR e PNC. Gestione del mega parcheggio “Lorenzo Natali”[0862645731] – [roberto – aggiunge testualmente l’articolo online. russo@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – it] Sito web: www.pumslaquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/mobilita/eventi/

