mercoledì, Ottobre 1, 2025
Attualità

L’Aquila, Il Comune dell’Aquila compie un passo decisivo sul fronte delle politiche abitative

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila rende noto che sono stati sottoscritti e depositati presso lo stesso Ente i nuovi Accordi Territoriali per i contratti di locazione a canone concordato, che entrano ufficialmente in vigore – Gli accordi definiscono parametri aggiornati e trasparenti per la determinazione dei canoni, graduati per zona e per dotazioni immobiliari, con l’obiettivo di riequilibrare il mercato degli affitti: sono previste agevolazioni fiscali per i proprietari e canoni calmierati per gli inquilini – Particolare rilievo viene attribuito agli immobili efficienti dal punto di vista energetico, riqualificati e destinati a contratti stabili, cos? da premiare chi investe sulla qualit? e incentivare al tempo stesso l’accesso delle famiglie a soluzioni abitative adeguate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un dato particolarmente significativo ? che, a fronte di un’inflazione cumulata del 18% tra il 2019 e il 2025, l’incremento dei valori dei canoni concordati si ? attestato soltanto al 5%: una scelta precisa per contenere gli effetti del caro-vita e garantire canoni realmente sostenibili.?Questo risultato – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali ed Abitative del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini – ? il frutto di un lavoro costante di confronto e di responsabilit? condivisa tra associazioni della propriet?, degli inquilini e degli studenti universitari – Con i nuovi parametri, mettiamo ordine in questo settore, garantendo equit?, trasparenza , sostenibilit? e diamo una risposta concreta a un bisogno reale attraverso la stabilit? degli inquilini e la valorizzazione di immobili caratterizzati da un’elevata qualit? abitativa – ?Il nuovo testo diventa cos? il riferimento unico per tutti i contratti a canone concordato nel Comune dell’Aquila, rappresentando una tappa fondamentale per il diritto all’abitare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell'Ente.

 

