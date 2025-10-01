L’Aquila, Il Comune dell’Aquila compie un passo decisivo sul fronte delle politiche abitative

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila rende noto che sono stati sottoscritti e depositati presso lo stesso Ente i nuovi Accordi Territoriali per i contratti di locazione a canone concordato, che entrano ufficialmente in vigore – Gli accordi definiscono parametri aggiornati e trasparenti per la determinazione dei canoni, graduati per zona e per dotazioni immobiliari, con l’obiettivo di riequilibrare il mercato degli affitti: sono previste agevolazioni fiscali per i proprietari e canoni calmierati per gli inquilini – Particolare rilievo viene attribuito agli immobili efficienti dal punto di vista energetico, riqualificati e destinati a contratti stabili, cos? da premiare chi investe sulla qualit? e incentivare al tempo stesso l’accesso delle famiglie a soluzioni abitative adeguate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un dato particolarmente significativo ? che, a fronte di un’inflazione cumulata del 18% tra il 2019 e il 2025, l’incremento dei valori dei canoni concordati si ? attestato soltanto al 5%: una scelta precisa per contenere gli effetti del caro-vita e garantire canoni realmente sostenibili.?Questo risultato – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali ed Abitative del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini – ? il frutto di un lavoro costante di confronto e di responsabilit? condivisa tra associazioni della propriet?, degli inquilini e degli studenti universitari – Con i nuovi parametri, mettiamo ordine in questo settore, garantendo equit?, trasparenza , sostenibilit? e diamo una risposta concreta a un bisogno reale attraverso la stabilit? degli inquilini e la valorizzazione di immobili caratterizzati da un’elevata qualit? abitativa – ?Il nuovo testo diventa cos? il riferimento unico per tutti i contratti a canone concordato nel Comune dell’Aquila, rappresentando una tappa fondamentale per il diritto all’abitare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

