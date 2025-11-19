L’Aquila, Il Comune dell’Aquila informa i beneficiari: in arrivo le comunicazioni per la Carta Dedicata a Te

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila informa che, a seguito dell’applicazione dei criteri previsti dal Decreto interministeriale, ? stato definito l’elenco dei nuclei familiari che potranno beneficiare del contributo economico destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessit?.?Nei prossimi giorni – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Manuela Tursini – i beneficiari riceveranno una comunicazione scritta con tutte le istruzioni operative necessarie per accedere al contributo – La “Carta dedicata a te” rappresenta un aiuto reale e immediato per chi vive situazioni di fragilit? economica – viene evidenziato sul sito web. L’ Amministrazione continua a lavorare con determinazione per garantire strumenti di sostegno efficaci, capaci non solo di rispondere ai bisogni urgenti, ma anche di contribuire a contrastare in modo strutturale le disuguaglianze sociali.?Per qualsiasi chiarimento o richiesta di supporto ? possibile rivolgersi allo Sportello Unificato, contattabile al numero telefonico 0862 769625 o via e-mail all’indirizzo sportello – unificato@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – it.
