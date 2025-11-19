- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 19, 2025
Attualità

L’Aquila, Il Comune dell’Aquila informa i beneficiari: in arrivo le comunicazioni per la Carta Dedicata a Te

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila informa che, a seguito dell’applicazione dei criteri previsti dal Decreto interministeriale, ? stato definito l’elenco dei nuclei familiari che potranno beneficiare del contributo economico destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessit?.?Nei prossimi giorni – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Manuela Tursini – i beneficiari riceveranno una comunicazione scritta con tutte le istruzioni operative necessarie per accedere al contributo – La “Carta dedicata a te” rappresenta un aiuto reale e immediato per chi vive situazioni di fragilit? economica – viene evidenziato sul sito web. L’ Amministrazione continua a lavorare con determinazione per garantire strumenti di sostegno efficaci, capaci non solo di rispondere ai bisogni urgenti, ma anche di contribuire a contrastare in modo strutturale le disuguaglianze sociali.?Per qualsiasi chiarimento o richiesta di supporto ? possibile rivolgersi allo Sportello Unificato, contattabile al numero telefonico 0862 769625 o via e-mail all’indirizzo sportello – unificato@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – it. 

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

