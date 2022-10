L’Aquila, Il Comune dell’Aquila ottiene finanziamento per realizzazione nuova scuola infanzia Paganica

- Advertisement -

Ammonta a 1 milione e 950mila euro il finanziamento ottenuto dal Comune dell’Aquila per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia a Paganica – viene evidenziato sul sito web.

A darne notizia ? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Il progetto esecutivo per il nuovo plesso, gi? pronto, realizzabile e dichiarato ammissibile nell’ambito dell’avviso pubblicato dal Ministero dell’Istruzione per costruzione di nuovi asili, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali non era stato finanziato in un primo momento a causa della insufficienza di risorse che adesso, con fondi Pnrr, sono state integrate, consentendo lo scorrimento delle graduatorie delle proposte progettuali rimaste in sospeso e in attesa di stanziamenti – precisa la nota online. La graduatoria ? pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno – riporta testualmente l’articolo online.

La struttura sorger? nell’area collocata tra via Onna, via degli Alpini e via G. Baldassarre, contigua ai suoli attualmente occupati dagli impianti sportivi titolati a “E. Iovenitti” dove si trova lo stabile “ex palatenda”, da demolire per far posto al nuovo polo scolastico di Paganica – viene evidenziato sul sito web.

La nuova scuola dell’Infanzia sar? composta da quattro sezioni per un totale di 120 alunni, ? pensata come un organismo architettonico articolato in sei corpi di fabbrica, uniti da un ulteriore volume, a formare un insieme omogeneo per quanto attiene la fruizione degli spazi, ma in cui le attivit? e le funzioni svolte in ciascuno di essi siano ben riconoscibili ed individuabili da parte degli alunni.

Oltre ad essere realizzato secondo i pi? moderni standard di costruzione, l’edificio sar? performante anche dal punto di vista della sostenibilit? ambientale, collocato in cima alla classe energetica di riferimento (A4).

“Con questo intervento si va a completare il programma del Masterplan per la nascita di un polo scolastico a Paganica, attiguo agli impianti sportivi – aggiunge la nota pubblicata. Un progetto di non semplice realizzazione, per il quale nel tempo ? stata attuata una interlocuzione costante con il Ministero fatta di missive, riunioni e incontri, l’ultimo solo nel mese del luglio scorso – recita il testo pubblicato online. ? un risultato importante per l’intera citt?, oltre che per la frazione di Paganica, che l’amministrazione porta a casa grazie al lavoro delle strutture comunali, dirigenti e funzionari, e alla preziosa collaborazione con Usra e Struttura di missione” commenta il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

