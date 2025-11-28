L’Aquila, Il Consiglio Comunale approva l’ordine del giorno per intitolare la nuova Biblioteca regionale per bambini ad Antonello Sipari

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Consiglio Comunale dell’Aquila ha approvato l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Paolo Romano (L’Aquila Nuova) e Stefania Pezzopane (PD), volto a promuovere l’intitolazione della nuova Biblioteca regionale per l’infanzia ad Antonello Sipari, figura storica della cultura aquilana e ideatore della prima Biblioteca dell’Infanzia negli anni Ottanta – La proposta, che riconosce il valore civile, educativo e culturale dell’opera di Sipari, ? stata approvata con i voti dei gruppi di centrosinistra, mentre la maggioranza si ? astenuta – si apprende dal portale web ufficiale. “Antonello Sipari ha dedicato la sua vita alla promozione della lettura e della creativit? tra i bambini, lasciando un segno indelebile nella storia culturale della nostra citt?. Intitolare a lui la nuova Biblioteca regionale significa riconoscere il valore di chi ha creduto nella cultura come strumento di crescita e inclusione – si apprende dalla nota stampa. Non potevamo ridurre questa iniziativa a una semplice lettera: il Consiglio Comunale deve assumersi la responsabilit? di atti concreti che parlano alla comunit? e alle nuove generazioni – precisa la nota online. Il centrodestra chiesto di trasformare l’iniziativa in una semplice lettera alla Regione, ma il Consiglio ha ribadito che si esprime attraverso atti deliberativi, non lettere” hanno sottolineato i consiglieri Pezzopane e Romano – L’ordine del giorno impegna il Sindaco, il Presidente del Consiglio e la Giunta a promuovere presso la Regione Abruzzo l’intitolazione della Biblioteca, inaugurata lo scorso ottobre con il nome “Il giardino delle parole”, e a organizzare un evento pubblico dedicato alla memoria di Sipari – precisa il comunicato. Inoltre, si propone la creazione di un premio o laboratorio permanente di illustrazione e letteratura per l’infanzia “Antonello Sipari”, quale prosecuzione ideale del suo lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online.

