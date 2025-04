L’Aquila, IL CORDOGLIO DEL SINDACO DELL’AQUILA PER LA SCOMPARSA DI PAPA FRANCESCO

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“L’Aquila si unisce con commozione e profonda tristezza al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, pastore instancabile e guida illuminata che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa e dell’umanit?.Il suo legame con la nostra citt? ? stato profondo e sincero – riporta testualmente l’articolo online. Con la visita del 28 agosto 2022 e l’apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, ha reso omaggio alla tradizione del Perdono Celestiniano, riconoscendone il valore universale e portando un messaggio di misericordia e speranza agli aquilani e al mondo intero – aggiunge testualmente l’articolo online. Un gesto che rester? scolpito nella memoria e nella storia della nostra comunit?.In quell’occasione, Papa Francesco aveva auspicato che “L’Aquila sia davvero capitale di perdono, capitale di pace e di riconciliazione” , riconoscendo il ruolo centrale della nostra citt? nella promozione dei valori celestiniani.Lo aveva ribadito di recente, citando la Porta Santa della Basilica di Collemaggio nella bolla di indizione del Giubileo 2025, segno tangibile della sua attenzione e del suo affetto per L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. E con il primo Premio del Perdono, conferitogli dalla nostra citt?, abbiamo voluto esprimere la nostra gratitudine per un Papa che ha incarnato, con la sua vita e il suo magistero, i valori pi? autentici del perdono, dell’umilt? e della vicinanza ai pi? fragili.Oggi piangiamo la sua perdita, ma sappiamo che il suo insegnamento continuer? a guidarci – aggiunge la nota pubblicata. “Jemo ‘nnanzi” – ci direbbe lui – con la forza della fede e della speranza – si apprende dal portale web ufficiale. A nome dell’intera comunit? aquilana, esprimo il pi? sentito cordoglio e mi unisco alla preghiera della Chiesa universale per un uomo che ha saputo essere guida, conforto e punto di riferimento per tutti noi”.Queste le parole del sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, alla notizia della scomparsa del Santo Padre –

