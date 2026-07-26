L’Aquila, il cordoglio di Sigismondi per la scomparsa di Gloria Danesi

Il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Gloria Danesi, professionista preparata e competente con cui ha avuto modo di collaborare anni fa. Danesi, che ha svolto il suo servizio nel gruppo di Alleanza Nazionale in Consiglio regionale, è stata descritta da Sigismondi come un punto di riferimento per la sua generazione che si affacciava alla politica.

“Gloria è stata un’amica sincera, che ricorderò sempre per la sua nobiltà d’animo, la sua umanità e il profondo amore che nutriva per la sua famiglia. Conosceva perfettamente la macchina legislativa e amministrativa ed era sempre pronta a fornire consigli preziosi con grande disponibilità e generosità”, ha dichiarato il senatore.

In questo momento di grande dolore, Sigismondi rivolge le sue condoglianze ai familiari di Gloria Danesi, accompagnandoli con un forte abbraccio.

La scomparsa di Danesi ha lasciato un vuoto nella politica locale, dove era rispettata per la sua professionalità e dedizione al servizio pubblico. La sua eredità, fatta di competenza e umanità, rimarrà un punto di riferimento per chi ha avuto il privilegio di conoscerla e lavorare accanto a lei.

L’Aquila, 26 luglio 2026

Ufficio stampa Tiziana Le Donne.