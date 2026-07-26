- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Luglio 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaL’Aquila, il cordoglio di Sigismondi per la scomparsa di Gloria Danesi
Politica

L’Aquila, il cordoglio di Sigismondi per la scomparsa di Gloria Danesi

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Gloria Danesi, professionista preparata e competente con cui ha avuto modo di collaborare anni fa. Danesi, che ha svolto il suo servizio nel gruppo di Alleanza Nazionale in Consiglio regionale, è stata descritta da Sigismondi come un punto di riferimento per la sua generazione che si affacciava alla politica.

“Gloria è stata un’amica sincera, che ricorderò sempre per la sua nobiltà d’animo, la sua umanità e il profondo amore che nutriva per la sua famiglia. Conosceva perfettamente la macchina legislativa e amministrativa ed era sempre pronta a fornire consigli preziosi con grande disponibilità e generosità”, ha dichiarato il senatore.

In questo momento di grande dolore, Sigismondi rivolge le sue condoglianze ai familiari di Gloria Danesi, accompagnandoli con un forte abbraccio.

La scomparsa di Danesi ha lasciato un vuoto nella politica locale, dove era rispettata per la sua professionalità e dedizione al servizio pubblico. La sua eredità, fatta di competenza e umanità, rimarrà un punto di riferimento per chi ha avuto il privilegio di conoscerla e lavorare accanto a lei.

L’Aquila, 26 luglio 2026

Ufficio stampa Tiziana Le Donne.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it