L’Aquila, Il cortile di Celestino: Gemma Calabresi Milite presenta il suo libro “La crepa e la luce. Sulla strada del Perdono. La mia storia”.

Mercoled? prossimo, 31 maggio, all’aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane dell’Ateneo aquilano, in viale Nizza 14, Gemma Calabresi Milite, vedova del commissario Luigi Calabresi che ? stato ucciso in un attentato terroristico il 17 marzo 1972, sar? all’Aquila per presentare il suo libro “La crepa e la luce – Sulla strada del Perdono – aggiunge testualmente l’articolo online. La mia storia”.

Si tratta del terzo appuntamento legato alla manifestazione “Il cortile di Celestino”, una delle iniziative che la Municipalit? dell’Aquila ha allestito in sinergia con la Curia in occasione dell’anno giubilare celestiniano, l’indulgenza plenaria concessa dal Papa Santo Celestino V con la Bolla del 29 settembre 1294, che, per volont? di Papa Francesco, primo Pontefice ad aprire la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio lo scorso 28 agosto, dura un anno anzich? un giorno, fino al 28 agosto di quest’anno – riporta testualmente l’articolo online.

In allegato la locandina dell’evento – riporta testualmente l’articolo online.

