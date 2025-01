L’Aquila, Il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello visita il neo costituito 2° Battaglione Addestrativo del 235° Rav “Piceno” presso la sede del 9° Reggimento Alpini.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello ha visitato, accompagnato dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il 9? Reggimento Alpini che, a far data dal 14 gennaio 2025, supporta a livello logistico e infrastrutturale il nuovo Battaglione Addestrativo del 235? Reparto Addestramento Volontari “PICENO” dell’Esercito – riporta testualmente l’articolo online. Ad accogliere la visita sono stati il Colonnello Mario D’Angelo, Comandante del 9? Reggimento Alpini, il Colonello Giovanni Cruciani, Comandante del 235? RAV “Piceno”, e il Tenente Colonnello Massimiliano Careddu, Comandante del neo costituito 2? Battaglione Addestrativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Generale Masiello ha voluto incontrare e salutare tutto il personale presente nella caserma “G. PASQUALI” ricordando loro: “Avete fatto una scelta che vi fa onore – Non ? da tutti e non ? poco – Avete scelto di anteporre il bene collettivo agli interessi personali, assumendovi la responsabilit? di servire il Paese, a tutela della sicurezza della collettivit? e a difesa della Patria, con disciplina e onore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il percorso formativo e umano che avete intrapreso vi far? maturare consapevolezza sui sacrifici e sulle soddisfazioni che questa scelta comporta – si legge sul sito web ufficiale. Vi preparer? ai valori dell’Esercito, che sono il filo continuo della nostra Istituzione, fanno la differenza nei momenti difficili e sono garanzia e premessa di affidabilit?. Benvenuti nella famiglia dell’Esercito!”Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ? anch’egli intervenuto con un discorso di benvenuto: “Ho voluto salutare e ringraziare personalmente il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e accogliere gli allievi volontari e i militari addestratori, giunti oggi in citt? per avviare il loro percorso formativo: oltre 600 figure che avremo il piacere di ospitare all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Con la Scuola nazionale dei Vigili del Fuoco, in via di completamento grazie al Governo Meloni che ha approvato un finanziamento di ulteriori 19 milioni di euro, con il polo formativo territoriale per la Pubblica Amministrazione (SNA), gi? avviato nel 2023 con un corso sulla gestione delle emergenze, con la gi? insediata Scuola Ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, L’Aquila si conferma un riferimento nell’ambito della formazione a livello nazionale, motivo di prestigio, di cui siamo orgogliosi, ma anche di vantaggi economici per la citt? con l’indotto che ne consegue – I risultati raggiunti sono frutto di una collaborazione istituzionale virtuosa che giova all’intero territorio”.Oggetto della visita sono stati l’incontro con tutta la linea di Comando del Battaglione Addestrativo, l’ispezione dei locali che nei prossimi mesi ospiteranno i nuovi volontari, le attivit? logistico-funzionali e addestrative, nonch? la visita a tutti i nuovi aspiranti Volontari in Ferma Iniziale – si apprende dalla nota stampa. L’istituzione della nuova unit? di formazione e addestramento non solo risponde all’esigenza di gestione organizzativa di un crescente numero di volontari che hanno scelto di far parte dell’Esercito, ma rappresenta inoltre la prova del rafforzamento dei “tre pilastri” sui quali si basa l’Esercito Italiano oggi, ovvero addestramento, tecnologia e valori.

