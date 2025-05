L’Aquila, Il Mercato in Piazza Duomo prosegue anche a maggio e giugno

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:A seguito della partecipazione registrata e del riscontro positivo da parte di cittadini, turisti e operatori il Mercato in Piazza Duomo verr? esteso anche alle date dell’11 e 25 maggio e del 1, 2, 8, 15, 22 e 29 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. ?La risposta dei cittadini ? stata molto positiva? – commenta il vicesindaco Raffaele Daniele – ?e ci ha confermato quanto il mercato sia sentito come parte dell’identit? della nostra comunit?. Allo stesso tempo, ha rappresentato un punto di grande interesse anche per i turisti, contribuendo a rendere il centro storico ancora pi? vivo e accogliente – si apprende dalla nota stampa. Per questo abbiamo deciso di proseguire con nuove date nei mesi di maggio e giugno?.L’iniziativa, promossa dal Comune dell’Aquila e organizzata da CNA L’Aquila, FIVA Confcommercio L’Aquila e Associazione Agrimercato d’Abruzzo, continua cos? a rappresentare un’occasione importante per valorizzare le eccellenze del territorio, sostenere il commercio di prossimit? e rendere vivo e attrattivo il centro storico della citt?.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it