L’Aquila, Il messaggio di cordoglio del presidente di ANCI Abruzzo e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, per la scomparsa del sindaco di Anversa degli Abruzzi, Gianni Di Cesare

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Esprimo il pi? sentito dispiacere per la scomparsa del sindaco Di Cesare, amministratore di valore, attaccato alla sua terra, conosciuto per il suo spirito laborioso manifestato sempre, nonostante la malattia – In questo momento di grande tristezza, mi stringo al dolore della sua famiglia cui rivolgo un abbraccio affettuoso, auspicando che il ricordo e l’amore vissuto insieme possano essere fonte di conforto”.ANCI Abruzzo e la municipalit? aquilana, si stringono al dolore dei familiari del primo cittadino di Anversa degli Abruzzi, manifestando il proprio sostegno in questo momento di lutto – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it