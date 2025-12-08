- Spazio Pubblicitario 01 -
L’Aquila: il Natale è una promessa, il sogno di Leonardo all’Auditorium

L’AQUILA. Mercoledì 10 dicembre alle ore 18.00, l’Auditorium “Renzo Piano” di L’Aquila ospiterà uno degli eventi più attesi del periodo natalizio: “Il Natale è una promessa, il sogno di Leonardo”, una rappresentazione teatral-musicale realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (CARISPAQ) in collaborazione con l’Associazione Ex-officine di Raiano e l’Associazione Mousikè di Pescina.

Questo spettacolo si propone come un omaggio emozionante all’arte del Cirque du Soleil, offrendo un intenso viaggio sensoriale che unisce musica dal vivo, narrazione e movimento, per celebrare la forza dei sogni. Al centro della rappresentazione si trova Leonardo, un sognatore senza tempo, artista e inventore, che guiderà gli spettatori attraverso un mondo di luci, acrobazie e visioni.

Ogni scena dello spettacolo rappresenta una profonda esplorazione del percorso interiore di Leonardo, affrontando temi universali come la fragilità, il coraggio, il fallimento e la rinascita creativa. Il messaggio centrale di questa performance è chiaro: “Il vero miracolo non è il sogno realizzato, ma la perseveranza di chi continua a credere, superando paure e difficoltà”.

La direzione musicale sarà affidata al Maestro Giovanni Ieie, che si esibirà al clarinetto. A rendere questa performance ancor più affascinante sarà l’Ensemble Mousiké, con una formazione che include artisti di rilievo come Alessandra Dambra, alla voce, e Emanuela Scipioni, come voce recitante. A completare la sezione strumentale ci saranno Barbara Simeoni al flauto, Paolo Alfano al sassofono, Gianni Ciancone al violino, Guido Cellini alle tastiere, Giovanni Simone al basso e chitarra, e Lorenzo Lustri alla batteria.

Lo spettacolo, che si chiuderà con il potente slogan “È un sognatore colui che non si è mai arreso”, è ad ingresso gratuito, un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere un momento magico e ispirante durante le festività natalizie.

