L’Aquila, Il sindaco Biondi incontra il nuovo direttore della filiale aquilana della Banca d’Italia

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato stamane il nuovo direttore della filiale aquilana della Banca d’Italia, Giuseppe Ortolani, insediatosi alla guida dell’istituto bancario nel mese giugno – recita il testo pubblicato online. Nel formulare i pi sentiti auguri di buon lavoro al direttore Ortolani, Biondi ha sottolineato l’importanza degli istituti bancari in citt che svolgono un ruolo chiave nell’ambito dell’economia del territorio e del tessuto imprenditoriale – Il sindaco, inoltre, ha ringraziato il direttore della Banca d’Italia per la preziosa collaborazione circa la custodia della Bolla del Perdono di Papa Celestino V restaurata nel 2017. Biondi ha avuto anche parole di elogio nei confronti della direttrice uscente Dealma Fronzi per l’operato svolto e la disponibilit dimostrata negli anni in cui ha guidato la filiale della Banca d’Italia all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

