venerdì, Dicembre 12, 2025
Attualità

L’Aquila, Il sindaco Biondi: “La nomina del prefetto Di Vincenzo a Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è motivo di orgoglio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Apprendiamo con grande soddisfazione della nomina del prefetto Giancarlo di Vincenzo a Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’attivit? di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, deliberata oggi nel corso del Consiglio dei ministri – precisa il comunicato. Si tratta di un riconoscimento prestigioso e assolutamente meritato per un servitore dello Stato che, negli anni trascorsi alla guida della Prefettura dell’Aquila, ha rappresentato un punto di riferimento saldo e affidabile per le istituzioni e per l’intera comunit? cittadina”.Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a nome dell’amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La nostra citt? – prosegue il sindaco – in questi anni ha guadagnato non solo un prefetto di grande competenza, ma anche un amico, capace di instaurare un rapporto umano e professionale fatto di ascolto, disponibilit? e collaborazione concreta, soprattutto nei momenti pi? delicati per il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. ? inevitabile provare dispiacere per il suo trasferimento, ma prevale l’orgoglio per un incarico cos? rilevante, nella certezza che anche da questa nuova posizione continuer? a sostenere e a guardare con attenzione all’Aquila”.“Al prefetto Di Vincenzo – conclude Biondi – rivolgiamo i nostri auguri pi? sinceri per il prosieguo della sua carriera, con l’auspicio di poter continuare a condividere un percorso di vicinanza istituzionale e personale”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

