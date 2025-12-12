L’Aquila, Il sindaco Biondi: “La nomina del prefetto Di Vincenzo a Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è motivo di orgoglio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Apprendiamo con grande soddisfazione della nomina del prefetto Giancarlo di Vincenzo a Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’attivit? di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, deliberata oggi nel corso del Consiglio dei ministri – precisa il comunicato. Si tratta di un riconoscimento prestigioso e assolutamente meritato per un servitore dello Stato che, negli anni trascorsi alla guida della Prefettura dell’Aquila, ha rappresentato un punto di riferimento saldo e affidabile per le istituzioni e per l’intera comunit? cittadina”.Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a nome dell’amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La nostra citt? – prosegue il sindaco – in questi anni ha guadagnato non solo un prefetto di grande competenza, ma anche un amico, capace di instaurare un rapporto umano e professionale fatto di ascolto, disponibilit? e collaborazione concreta, soprattutto nei momenti pi? delicati per il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. ? inevitabile provare dispiacere per il suo trasferimento, ma prevale l’orgoglio per un incarico cos? rilevante, nella certezza che anche da questa nuova posizione continuer? a sostenere e a guardare con attenzione all’Aquila”.“Al prefetto Di Vincenzo – conclude Biondi – rivolgiamo i nostri auguri pi? sinceri per il prosieguo della sua carriera, con l’auspicio di poter continuare a condividere un percorso di vicinanza istituzionale e personale”.

