L’Aquila, Il sindaco Biondi raccoglie l’appello della comunità di Roio sulla riapertura del Santuario di Santa Maria della Croce

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Raccolgo con attenzione e senso di responsabilit? l’appello lanciato in questi giorni sulla stampa dalla comunit? della frazione di Roio, rivolto alla Soprintendenza, alla Diocesi e al Comune, per la riapertura del Santuario di Santa Maria della Croce, a fronte del termine dei lavori di ristrutturazione finalizzati alla messa in sicurezza dell’edificio”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Il tema dell’edilizia e del patrimonio ecclesiastico ? complesso, sia per la natura degli interventi sia per la pluralit? di competenze coinvolte – si apprende dalla nota stampa. Tuttavia, come Amministrazione comunale, confermiamo la nostra piena disponibilit? a collaborare affinch? gli edifici di culto, una volta completati i lavori, vengano tempestivamente restituiti alla collettivit?. Il caso di Roio non ? isolato: analoghe situazioni, solo per citarne alcune, interessano anche le chiese di San Gregorio, San Sisto, Paganica e, in centro, Santa Margherita, detta dei Gesuiti – Riteniamo prioritario – afferma Biondi – che luoghi cos? importanti per la vita religiosa, sociale e identitaria delle nostre comunit? tornino ad essere fruibili quanto prima”.“In questi anni abbiamo gi? dimostrato che la collaborazione istituzionale pu? produrre risultati concreti – aggiunge la nota pubblicata. Un esempio significativo ? quello della chiesa di San Nicola di Bari nella frazione di Monticchio, i cui lavori – curati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila – sono stati resi possibili grazie all’intesa raggiunta con il Segretariato regionale per l’Abruzzo del Mic, che ha consentito l’inserimento dell’edificio di culto nel protocollo sottoscritto nel 2022 insieme alla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri – precisa il comunicato. Un percorso che ci permetter? di restituire alla comunit? di Monticchio un luogo di culto e di aggregazione atteso da tempo”.“Proprio alla luce di questa esperienza positiva – annuncia il sindaco dell’Aquila – mi confronter? con il prefetto affinch?, gi? prima di Natale, possa riconvocare il tavolo gi? istituito sulla ricostruzione degli edifici ecclesiastici, per verificare lo stato dell’arte e il cronoprogramma degli interventi – precisa il comunicato. L’Amministrazione comunale continuer? a fare la propria parte, con spirito di collaborazione e con l’obiettivo prioritario di restituire alle frazioni dell’Aquila i loro luoghi di fede e di comunit?”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it