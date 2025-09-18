- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 18, 2025
Attualità

L’Aquila, Il sindaco Biondi riceve a Palazzo Margherita il nuovo comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, generale Gianluca Feroce

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto oggi nella sede municipale di Palazzo Margherita il nuovo comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, generale di brigata Gianluca Feroce, in occasione della sua prima visita ufficiale alle autorit? cittadine e territoriali, accompagnato dal comandante provinciale, colonnello Salvatore Del Campo – recita il testo pubblicato online. “? stato un onore accogliere all’Aquila il generale Gianluca Feroce – recita la nota online sul portale web ufficiale. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e rinnovo la piena disponibilit? dell’Amministrazione comunale alla collaborazione istituzionale che lega la citt? all’Arma dei Carabinieri, nostri concittadini onorati dal 2018. Sono certo che, attraverso un dialogo costante e sinergico, continueremo a lavorare insieme nell’interesse e per la sicurezza della nostra comunit?”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Colgo l’occasione per ringraziare e salutare il generale Antonino Neosi, che ha lasciato la guida della Legione dopo due anni per assumere a Roma l’incarico di direttore della Direzione dei beni storici e documentali e direttore responsabile del notiziario storico dell’Arma – si apprende dal portale web ufficiale. Al generale Neosi un sentito ringraziamento per l’attivit? svolta con dedizione sul nostro territorio” 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

