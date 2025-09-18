L’Aquila, Il sindaco Biondi riceve a Palazzo Margherita il nuovo comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, generale Gianluca Feroce

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto oggi nella sede municipale di Palazzo Margherita il nuovo comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, generale di brigata Gianluca Feroce, in occasione della sua prima visita ufficiale alle autorit? cittadine e territoriali, accompagnato dal comandante provinciale, colonnello Salvatore Del Campo – recita il testo pubblicato online. “? stato un onore accogliere all’Aquila il generale Gianluca Feroce – recita la nota online sul portale web ufficiale. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e rinnovo la piena disponibilit? dell’Amministrazione comunale alla collaborazione istituzionale che lega la citt? all’Arma dei Carabinieri, nostri concittadini onorati dal 2018. Sono certo che, attraverso un dialogo costante e sinergico, continueremo a lavorare insieme nell’interesse e per la sicurezza della nostra comunit?”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Colgo l’occasione per ringraziare e salutare il generale Antonino Neosi, che ha lasciato la guida della Legione dopo due anni per assumere a Roma l’incarico di direttore della Direzione dei beni storici e documentali e direttore responsabile del notiziario storico dell’Arma – si apprende dal portale web ufficiale. Al generale Neosi un sentito ringraziamento per l’attivit? svolta con dedizione sul nostro territorio”

