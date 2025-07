L’Aquila, Il sindaco Biondi riceve il colonnello Pierfrancesco Oriolo, nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto nella sede municipale di Palazzo Margherita il colonnello Pierfrancesco Oriolo, neocomandante della Guardia di Finanza dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. L’incontro si ? svolto in seguito al passaggio di consegne alla guida del comando provinciale del Corpo tra il colonnello Cosimo Lamanuzzi che ha lasciato l’incarico per assumere la prestigiosa funzione di comandante della Scuola Allievi Finanzieri di Bari, e il colonnello Oriolo, gi? capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Abruzzo, nella nuova funzione territoriale – “Nel formulare i pi? sentiti auguri di buon lavoro al nuovo comandante e manifestando la piena disponibilit? dell’amministrazione comunale a proseguire il percorso di sinergia e dialogo con la Guardia di Finanza, voglio ricordare il grande valore del corpo e il suo profondo radicamento nella realt? territoriale del capoluogo abruzzese, con la presenza dei comandi regionale e provinciale e della Scuola ispettori e soprintendenti – precisa il comunicato. Le sfide che attendono il nostro territorio richiedono un’azione coordinata tra istituzioni e siamo certi che anche con il nuovo vertice continuer? un rapporto di fiducia e collaborazione al servizio della comunit? aquilana”, cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Colgo l’occasione – ha continuato il sindaco – per salutare e ringraziare il colonnello Lamanuzzi, per l’operato di altissimo profilo, per l’attenzione al territorio e il costante impegno nella tutela della legalit? e nella protezione degli interessi pubblici”.

