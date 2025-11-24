L’Aquila, Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi al Festival dell’Economia della Cultura di Viterbo “L’Aquila 2026: un modello di trasformazione culturale per le città medie italiane”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“La cultura, quando ? accessibile, condivisa e vissuta dalla maggior parte delle persone, produce coesione sociale e sviluppo reale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo, con L’Aquila 2026, non vogliamo limitarci a realizzare dodici mesi di eventi, ma lasciare un modello, uno strumento replicabile anche in altre citt?, comprese quelle medie e piccole, che spesso vivono le fragilit? e le sfide che conosciamo bene”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso del II Festival dell’Economia della Cultura, promosso dalla Regione Lazio e realizzato da Lazio Innova, con il patrocinio del ministero della Cultura, del Comune di Viterbo e dell’Universit? della Tuscia, che si ? svolto ieri nella sede di Palazzo dei Priori a Viterbo – recita il testo pubblicato online. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, imprese culturali, studiosi ed economisti per valorizzare il ruolo della produzione culturale come motore di sviluppo sociale ed economico dei territori.Alla tavola rotonda alla quale ha preso parte, il sindaco Biondi ? intervenuto per raccontare il percorso che ha portato l’Aquila a ottenere il titolo di Capitale Italiana della cultura 2026, illustrando la visione e le strategie di rigenerazione costruite negli ultimi anni.“Partecipare al Festival dell’Economia della Cultura ? stata un’occasione preziosa per raccontare il nostro cammino verso L’Aquila Capitale italiana della cultura 2026. Una candidatura che non nasce per cercare risarcimenti rispetto a ci? che abbiamo vissuto: nessun titolo potr? mai restituirci ci? che la nostra comunit? ha perduto – recita il testo pubblicato online. Nasce invece da una domanda che ci siamo posti dieci anni dopo il sisma: dove vogliamo portare questa citt?, questo territorio?” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “Le citt? come la nostra – ha ribadito il sindaco Biondi – possono e devono investire sulla cultura come grande asset economico e, ancor prima, come valore etico – Nonostante le ferite non del tutto rimarginate e le complessit? post-sisma, L’Aquila dimostra che ? possibile costruire una trasformazione duratura, capace di generare identit?, opportunit?, futuro”.Tra gli ospiti del Festival, Massimo Rod?, responsabile degli scenari economici di Cassa depositi e prestiti, Gabriella Buontempo, presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Manuela Cacciamani, amministratore unico di Cinecitt?, Alessandro Usai, presidente dell’ANICA, Marco Valerio Pugini, CEO di Panorama Films, e Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film. Ospitato anche un focus sull’innovazione culturale e creativa in Europa, con un’intervista alla vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, e a Sergio Cal?, direttore del metacluster europeo CR.EU. – Creativity Europe – recita la nota online sul portale web ufficiale.

