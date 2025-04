L’Aquila, Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato questa mattina nei suoi uffici di Palazzo Margherita, il nuovo questore Fabrizio Mancini

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Nel formulare a nome della municipalit? i migliori auguri di buon lavoro al nuovo questore, ho ribadito la massima disponibilit? da parte dell’amministrazione alla collaborazione con le Forze dell’Ordine per individuare, nel rispetto delle relative prerogative, soluzioni e sinergie volte a garantire la serenit? della comunit?. L’intenzione ? quella di continuare ad assicurare un costante monitoraggio della nostra terra rafforzando, per quanto possibile, le attivit? di controllo nel segno della legalit? e del rispetto delle istituzioni – precisa la nota online. Un incontro proficuo, inoltre, per ragionare sulle peculiarit? del territorio e sulle dinamiche sociali che lo caratterizzano – recita il testo pubblicato online. Colgo l’occasione anche per rivolgere un sincero ringraziamento al questore uscente, Enrico De Simone, che conclude il suo servizio con il meritato traguardo della pensione” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

