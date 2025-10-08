- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 8, 2025
Attualità

L’Aquila, Il tema del Parco della Luna torna all’attenzione della II Commissione Gestione Territorio. Ricordata la figura dell’ex rettore Edoardo Alesse

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila – Gestione del territorio – ha dedicato la seduta di oggi pomeriggio al progetto del Parco della Luna, che sorger? nell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio – Nel corso dei lavori, la commissione ha esaminato gli atti e le tempistiche relative all’avvio della conferenza dei servizi decisoria, necessaria per l’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta indispensabili all’approvazione del progetto esecutivo – riporta testualmente l’articolo online. Ritengo opportuno sottolineare come la seconda commissione consiliare abbia voluto impiegare un’apposita seduta al Parco della Luna, progetto di ampio respiro e di grande valore per la citt?. L’obiettivo ? restituire a Collemaggio un’area viva e inclusiva, capace di coniugare memoria storica, cultura e partecipazione sociale – All’interno del Parco della Luna sono previsti un caff? letterario, una ludoteca, spazi culturali e aggregativi, un ufficio turistico e aree espositive, che contribuiranno a valorizzare il patrimonio urbano e a rafforzare l’offerta culturale e turistica della citt? nell’area dell’ex ospedale psichiatrico –  Prima dell’inizio della seduta la commissione ha osservato un minuto di raccoglimento a ricordo della splendida figura del professor Edoardo Alesse, ex rettore della nostra universit?, improvvisamente e prematuramente scomparso – recita il testo pubblicato online.  L’Aquila, 8 ottobre 2025                Guglielmo Santella                 Presidente della seconda commissione                 Gestione del territorio

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

