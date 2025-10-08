L’Aquila, Il tema del Parco della Luna torna all’attenzione della II Commissione Gestione Territorio. Ricordata la figura dell’ex rettore Edoardo Alesse

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila – Gestione del territorio – ha dedicato la seduta di oggi pomeriggio al progetto del Parco della Luna, che sorger? nell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio – Nel corso dei lavori, la commissione ha esaminato gli atti e le tempistiche relative all’avvio della conferenza dei servizi decisoria, necessaria per l’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta indispensabili all’approvazione del progetto esecutivo – riporta testualmente l’articolo online. Ritengo opportuno sottolineare come la seconda commissione consiliare abbia voluto impiegare un’apposita seduta al Parco della Luna, progetto di ampio respiro e di grande valore per la citt?. L’obiettivo ? restituire a Collemaggio un’area viva e inclusiva, capace di coniugare memoria storica, cultura e partecipazione sociale – All’interno del Parco della Luna sono previsti un caff? letterario, una ludoteca, spazi culturali e aggregativi, un ufficio turistico e aree espositive, che contribuiranno a valorizzare il patrimonio urbano e a rafforzare l’offerta culturale e turistica della citt? nell’area dell’ex ospedale psichiatrico – Prima dell’inizio della seduta la commissione ha osservato un minuto di raccoglimento a ricordo della splendida figura del professor Edoardo Alesse, ex rettore della nostra universit?, improvvisamente e prematuramente scomparso – recita il testo pubblicato online. L’Aquila, 8 ottobre 2025 Guglielmo Santella Presidente della seconda commissione Gestione del territorio

