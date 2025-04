L’Aquila, Il vicesindaco Daniele annuncia il sostegno alle edicole: approvato durante il Consiglio Comunale di oggi l’emendamento per una riduzione del Canone Unico Patrimoniale

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:?Con questo intervento, condiviso e fortemente voluto da tutta la maggioranza, si introduce una misura concreta a sostegno delle edicole cittadine, realt? fondamentali nel tessuto urbano come punto di collegamento tra cittadini, territorio e informazione? afferma Daniele – In un periodo di forte crisi per il settore, l’Amministrazione vuole favorire la ripresa economica di queste attivit? attraverso una riduzione del 70% sul Canone Patrimoniale dovuto per gli anni 2025, 2026 e 2027, relativo all’occupazione permanente tramite chioschi destinati al commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – precisa il comunicato. ?Siamo molto soddisfatti di aver approvato questa misura a sostegno delle edicole – aggiunge Daniele – ringrazio il Sindaco e tutta la maggioranza per il grande lavoro svolto che ha reso possibile questo importante risultato a beneficio del nostro territorio?. L’Amministrazione Comunale ribadisce cos? il proprio impegno a sostenere e valorizzare queste attivit?, preservando presidi fondamentali per la cultura e la socialit? in citt?.

