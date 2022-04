L’Aquila, Impianti termici: proroga accensione riscaldamenti al 2 maggio fino ad un massimo di 6 ore al giorno

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Nuova proroga per l’accensione dei riscaldamenti – precisa la nota online. A fronte delle condizioni metereologiche non ancora ottimali, all’Aquila stato autorizzato l’utilizzo di impianti termici per la climatizzazione invernale fino a luned 2 maggio per tutti gli edifici pubblici e privati adibiti ad attivit scolastiche e sociali – precisa il comunicato. Lo prevede l’ordinanza sindacale n. 82 del 26 aprile scorso, che fissa a 6 ore la durata massima di accensione delle caldaie, anche su 2 o pi sezioni: un’ora in meno rispetto alle 7 ore previste dall’ordinanza precedente, considerata l’attuale crisi energetica nazionale e internazionale, che richiede un pi attento consumo delle fonti – aggiunge la nota pubblicata. Per la zona climatica “E” in cui inserita L’Aquila l’accensione degli impianti fissata dal 15 ottobre al 15 aprile; tuttavia, con temperature al di sotto della norma stagionale consentita la deroga alla normativa vigente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

In allegato l’ordinanza sindacale n. 82 del 26.4.2022

