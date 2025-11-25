L’Aquila, Impianto sportivo di Preturo dedicato a Stefano Vittorini: la decisione della giunta comunale su impulso del sindaco Biondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:A dieci anni dalla sua prematura scomparsa, la giunta comunale ha approvato la proposta del sindaco Pierluigi Biondi di intitolare il campo sportivo di Preturo alla memoria di Stefano Vittorini, figura di riferimento della politica aquilana, gi? consigliere, presidente del Consiglio comunale, assessore e vicesindaco – riporta testualmente l’articolo online. La richiesta ? stata sottoscritta dai sindaci e dai presidenti dell’assise civica che si sono susseguiti negli ultimi 30 anni.Vittorini ? anche il padre dell’attuale consigliere comunale Livio Vittorini, presidente della commissione Bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’impianto sportivo di Preturo – ha sottolineato il sindaco Biondi – fu realizzato grazie soprattutto alla determinazione e alla visione di Stefano Vittorini, che seppe essere un punto di riferimento per la comunit? locale e per tutto il territorio – riporta testualmente l’articolo online. ? stato un amministratore appassionato, animato da un forte senso del bene comune, capace di interpretare il proprio ruolo con responsabilit? e apertura – si legge sul sito web ufficiale. Lo testimoniano non solo i consensi ricevuti nel corso degli anni, ma anche il rispetto trasversale riconosciutogli da esponenti di diverse aree politiche, che ne apprezzavano l’onest? intellettuale e le qualit? umane”.La cerimonia di intitolazione si terr? domenica 7 dicembre alle ore 10.30 presso l’impianto sportivo di Preturo – riporta testualmente l’articolo online.

