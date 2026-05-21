L’Aquila, in arrivo il cartellone culturale 2026 dell’Università: musica, cinema, teatro e grandi eventi in programma

La cultura sarà la protagonista dell’Università dell’Aquila nel 2026 con un ricco e variegato programma di attività culturali, che spaziano dalla musica al cinema, dalla letteratura al teatro e alla divulgazione scientifica. Il cartellone delle Attività culturali di ateneo, denominato Atti(di)Vita culturali, offre una serie di eventi di grande rilievo e di alto spessore culturale.

Tra i nomi che si esibiranno durante l’anno ci sono Sonia Bergamasco che racconterà Eleonora Duse, Emma Dante con il suo teatro, e due grandi scienziati e divulgatori come Stefano Mancuso e Alberto Grandi. Il programma, che è stato lanciato il 17 marzo scorso con la rassegna di teatro contemporaneo Aria con Emma Dante, si preannuncia ricco di novità, collaborazioni e rassegne.

Una delle novità di quest’anno sarà il Necropoli Film Festival, un ciclo di proiezioni sul tema “cinema e morte” che si terrà a giugno nella necropoli di Fossa (AQ). Inoltre, si terranno rassegne monografiche su Werner Herzog e alcuni classici del cinema di fantascienza, insieme a incontri e dialoghi sul cinema organizzati in collaborazione con il CAI L’Aquila.

La letteratura avrà il suo spazio con un ciclo di incontri dedicati alla traduzione, che vedrà la partecipazione di importanti traduttori italiani in ambito letterario. La musica sarà protagonista anche quest’anno, con una collaborazione con il Conservatorio “A. Casella” per la rassegna “Sound thinking. Pensare il suono”, e il concerto di Camilla Sparksss in programma a luglio a Collepietro (AQ).

Oltre agli eventi culturali previsti, l’Università dell’Aquila organizzerà anche eventi speciali in collaborazione con altri enti e istituzioni culturali, come il tour virtuale alle origini della fondazione dell’Aquila, Amiternum Experience, a cura di Alfonso Forgione.

Il rettore dell’Università dell’Aquila, Fabio Graziosi, ha sottolineato l’importanza di offrire un programma culturale ampio e articolato, in linea con l’anno dell’Aquila Capitale italiana della cultura. Il programma “Atti(di)Vita culturali 2026” è pensato per valorizzare la cultura come pratica di relazione, ricerca e attraversamento dei linguaggi, coinvolgendo sia artisti che studiosi e la comunità cittadina.

L’Università dell’Aquila continuerà ad investire sulla cultura, aprendo sempre di più le sue porte alla città e offrendo una vasta gamma di eventi culturali gratuiti per tutti i cittadini interessati. Il programma completo delle Attività culturali è consultabile sul sito ufficiale dell’Università dell’Aquila.