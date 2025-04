L’Aquila in Giappone, alla Global Conference di Kobe: ricostruzione, cultura e cooperazione internazionale

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Kobe, 28 aprile 2025 – La citt? dell’Aquila sta partecipando, come unica rappresentante italiana, alla Global Conference of Disaster Risk Reduction and Regeneration of Cities, in corso a Kobe, in occasione del trentennale del sisma che la colp? tragicamente nel 1995.Della delegazione aquilana, oltre al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, fanno parte il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA), Salvo Provenzano, e il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere (USRC), Raffaello Fico – riporta testualmente l’articolo online. Alla conferenza, che ha riunito sindaci e amministratori da citt? di tutto il mondo — tra cui Kitchener (Canada), Glasgow (Regno Unito), Columbia (USA), Strasburgo (Francia), Heidelberg (Germania), Braga (Portogallo), Saitama (Giappone) — Biondi ha portato l’esperienza aquilana nella gestione dell’emergenza e nella ricostruzione post-sisma, parlando, nella sessione plenaria, a un pubblico composto da funzionari governativi e locali giapponesi. Nella giornata di ieri, il sindaco e i titolari degli uffici speciali hanno avuto l’occasione, insieme agli altri speaker, di visitare il memoriale dedicato al grande terremoto di Hanshin-Awaji e di osservare le iniziative organizzate per aumentare la consapevolezza del rischio, promosse soprattutto tra i bambini – precisa la nota online. Nel tardo pomeriggio, invece, si ? tenuto il meeting di presentazione delle delegazioni in cui il primo cittadino, ospite del sindaco di Kobe, Kizō Hisamoto, ? stato invitato a intervenire con un saluto – recita il testo pubblicato online. Nel corso della breve cerimonia Hisamoto ha ricevuto il sigillo della citt? dell’Aquila, quale segno di amicizia e considerazione reciproca – Stamani, la sessione plenaria – si legge sul sito web ufficiale. Biondi ha avuto modo di illustrare il contesto del territorio, fornire dati sull’emergenza e sulla ricostruzione e specificare i quattro pilastri su cui poggia la rinascita: innovazione, formazione, cultura e turismo – recita il testo pubblicato online. ? stata l’occasione anche per raccontare l’esperienza del riuso del patrimonio immobiliare post sisma con i progetti di rigenerazione in attuazione, riscuotendo grande apprezzamento da parte delle delegazioni internazionali, invitate all’Aquila per l’anno della cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Rispondendo alle domande degli esperti, Biondi ha spiegato come ?in un contesto complesso, come quello del 2009, sono stati i sindaci a prendersi la responsabilit? di guidare le comunit?, affrontando difficolt?, facendo errori, ma anche correggendoli – precisa il comunicato. Oggi possiamo dire che quanto realizzato all’Aquila rappresenta un’esperienza unica di gestione integrata dell’emergenza e della rigenerazione urbana, un modello che pu? essere utile anche ad altre citt? nel mondo?.?Un’importante occasione di confronto e condivisione con altri Paesi che, come noi, hanno vissuto situazioni di vulnerabilit? ed emergenza – Portare la nostra esperienza nella gestione delle conseguenze del sisma ? stato non solo un momento di scambio istituzionale, ma anche di profondo valore umano, in una citt? simbolo come Kobe, capace di trasformare la memoria del dolore in una straordinaria cultura della prevenzione e della crescita collettiva – Un sentito ringraziamento al sindaco Hisamoto per la calorosa ospitalit? e per averci dato l’opportunit? di raccontare il percorso di rinascita della nostra comunit?, hanno sottolineato Provenzano e Fico – ?Essere stati invitati a Kobe, ospiti di questa municipalit? – ha concluso Biondi – ? non solo diffondere la nostra storia di rinascita, ma anche intrecciarla a quelle di altre citt? del mondo, costruendo nuove reti di collaborazione e portando L’Aquila su una scena internazionale sempre pi? rilevante che ha davvero gli occhi puntati su di noi?.La Global Conference ? stata anche l’occasione per salutare Filippo Manara, console d’Italia a Osaka – Al termine dei lavori della giornata , ? stata condivisa e sottoscritta anche la “Kobe Global Conference Declaration”, un documento che impegna le citt? partecipanti a rafforzare la resilienza urbana, promuovere la cooperazione internazionale e sviluppare strategie comuni di prevenzione e ricostruzione –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it