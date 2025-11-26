L’Aquila, In occasione della  presentazione del programma dell’Aquila Capitale della cultura 2026, una breve riflessione del sindaco Pierluigi Biondi.

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il mondo del futuro ? aperto all’immaginazione, il mondo del passato ? quello che ricostruisce l’identit?, soprattutto se perduta – si apprende dal portale web ufficiale. Nella scena finale di “Professione reporter” di Antonioni, si vede la camera che si avvicina lentamente verso un punto nero, quasi come se stesse osservando una fotografia in fase di sviluppo, un’immagine che emerge dal bianco e nero – recita il testo pubblicato online. L’Aquila capitale della cultura 2026 ? come un’immagine che emerge dal bianco e dal nero e sar? lo sguardo dei cittadini e del pubblico che ne far? l’evento culminante della comunit? rinata – si legge sul sito web ufficiale. La cultura rappresenta tutto ci? che le facolt? creatrici dell’uomo esprimono al massimo grado – L’Aquila capitale della cultura rappresenter? tutta la forza, la determinazione, la potenza progettuale e fattuale di una comunit? che ha saputo interpretare il dolore attraverso la vita che non pu? che essere vissuta, tanto da tramutarsi in modello, etico e architettonico, di speranza e rinascita – si apprende dal portale web ufficiale. L’Aquila, in questi anni, ha posto in essere un’azione di tutela e di rivendicazione della centralit? della conoscenza, della scienza, della ricerca, dell’arte nelle sue molteplici manifestazioni, della storia, del pensiero filosofico e politico – recita il testo pubblicato online. Ha continuato a produrre – insieme ad altri piccoli e medi comuni come quelli dell’Appennino – attraverso la cultura e il sentimento di umanit?, gli anticorpi per vivificare la speranza di un mondo in grado di perdonare e pacificare, come San Pietro Celestino ci insegna – viene evidenziato sul sito web. “Era l’aprile del 1920, ed io, nato a Paganica, ma milanese allora di adozione e consuetudine di vita, tornai a rivedere il natio Abruzzo – Mi fermai due giorni all’Aquila; e, in quei giorni, battei in lungo e in largo la bella, ariosa e luminosa citt?, che alta sopra il suo poggio, ad oltre 700 metri sul mare, vede alle sue spalle e davanti levarsi i due giganti dell’Appennino, Gran Sasso e Majella, ed ai suoi piedi scorrere fra alti pioppi e salici l’Aterno, poi Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Volevo, non tanto vedere le cose nuove, su pur ve ne erano, quanto rivedere le cose vecchie, rivederle con occhi di 40 o 45 anni, dopo che le avevo viste, spesso senza guardarle, con occhi di 8, di 10, di 12 anni – aggiunge la nota pubblicata. I ricordi dell’infanzia mi riportarono, prima che ad ogni altro luogo, alla mia impareggiabile S. Maria di Collemaggio […]. Assai familiare era a me quella chiesa, che si leva in solitudine fuori della citt?”. Come ci ricorda lo storico Gioacchino Volpe, L’Aquila ? citt? di cultura anche perch? bella, ariosa e luminosa – viene evidenziato sul sito web. Maestosa per le sue montagne e magnifica per la sua storia e per l’incanto che raccontano la basilica di Collemaggio e la Perdonanza celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale.

