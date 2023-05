“L’Aquila in rosa, aspettando il Giro”: sport, arte e prevenzione nel ricco calendario di eventi in programma 10, 11, 12 e 14 maggio

- Advertisement -

Sport e prevenzione, arte e divertimento: su questi cardini la citt? si appresta a dare il benvenuto al Giro d’Italia in attesa dell’arrivo tappa del 12 maggio a Campo Imperatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Il 10, 11, 12 e 14 maggio i riflettori si accendono su “L’Aquila in rosa”, una serie di eventi ‘diffusi’ e che avranno come testimonial d’eccezione la ginnasta abruzzese Fabrizia D’Ottavio – argento alle Olimpiadi di Atene 2004 – illustrati questa mattina in conferenza stampa alla presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dell’assessore alle Pari opportunit?, Ersilia Lancia, del consigliere comunale con delega alle Politiche della montagna Luigi Faccia, oltre a rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni che contribuiranno ad animare le giornate con le loro iniziative –

“Il traguardo di Campo Imperatore sar? uno dei pi? spettacolari della corsa rosa e in vista dell’arrivo sulla nostra montagna di una delle kermesse sportive pi? importanti al mondo abbiamo promosso un cartellone di appuntamenti per accompagnare sia la nostra comunit? sia i tanti appassionati e i turisti che arriveranno appositamente per seguire l’appuntamento” ha commentato il sindaco Biondi che ha aggiunto “Saranno distribuiti gadget, magliette e cappellini con la scritta ‘Vivi L’Aquila tutto l’anno’ proprio a voler sottolineare la capacit? di questa terra di essere attrattiva in periodi e stagioni diversi nel corso dei mesi e delle stagioni”. Particolare rilievo al tema della prevenzione, con screening contro il tumore al seno mediante ecografia mammaria e visita senologica gratuita, iniziative promosse da Salute donna onlus, e stand informativi della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila sui programmi gratuiti di screening per la prevenzione dei tumori di seno utero e colon.

“Abbiamo voluto declinare il rosa del Giro su vari ambiti – ha spiegato l’assessore Lancia -, pensando che potesse diventare l’occasione per mettere insieme pi? realt?. Ci uniamo a questa festa di grandi numeri per promuovere l’importanza della prevenzione, dopo un periodo difficile, quello della pandemia, durante il quale spesso ? stata trascurata – viene evidenziato sul sito web. Ci auguriamo di sensibilizzare tante donne e auspichiamo una grande partecipazione”. Il consigliere Faccia si ? soffermato sugli aspetti pi? tecnici della corsa, assicurando: “? tutto pronto – ? stato fatto un grandissimo lavoro da parte della Provincia per liberare la strada che conduce Campo Imperatore – si apprende dalla nota stampa. Anche il piazzale di arrivo ? stato sgomberato dalla neve grazie all’intervento dei nostri operai – Sar? sicuramente una tappa che verr? ricordata, vedere muri di neve ai lati delle strade in una localit? montana del centrosud, in questa stagione, ? un’esperienza unica”.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI E LOCATION

Parco del Castello

10 maggio dalle 18 alle 20 – Performance live di opera pittorica e body painting dell’artista Silvio Formichetti.

10 maggio dalle 18 alle 20 – Esibizione di street art dei fratellini Margiotta con il coinvolgimento del pubblico, soprattutto dei bambini.

10 e 11 maggio, dalle 18 alle 20 – Stand informativi della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila dedicati al Programma di screening per la prevenzione dei tumori (seno – utero – colon) “10 minuti che valgono una vita”.

10 e 11 maggio, dalle 18 alle 20 – Salute donna onlus – Screening tumore al seno mediante ecografia mammaria e visita senologica gratuita – Prenotazioni al numero 3200641621.

10 e 11 maggio dalle 18 alle 20 – Streetgym Experience – Un’esperienza unica per prendersi cura di s? stessi, immersi tra Arte e Storia – si legge sul sito web ufficiale. Per far vivere un’esperienza unica a livello sensoriale, cognitivo, fisico e mentale, a pi? persone possibili – precisa il comunicato. Attraverso un’uscita esperienziale inclusiva, basata su un mix di cultura e prevenzione della salute – si apprende dalla nota stampa. Un circuito a corpo libero condotto da trainer professionisti, caratterizzato da location mozzafiato, pillole di storia e musica motivante – recita la nota online sul portale web ufficiale.

10 e 11 maggio, dalle 18 alle 20 – Mobility point, presentazione e promozione dei progetti di mobilit? sostenibile del Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

11 maggio dalle 18 alle 20 – Centro danza art nouveau e Ritmica l’?toile – Esibizioni varie: Oro italiano, tarantella – Grease (tratto dal musical) – Esibizioni di ginnastica ritmica – Presenta Alessia Spezza

11 maggio dalle 19 alle 20 – Esibizione di break dance con atleti di valenza internazionale – In occasione dell’inizio dei mondiali di break dance che si terranno all’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

Stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia Dalle15.30 – Stadio Gran Sasso d’Italia – Amichevole L’Aquila 1927 Calcio femminile – Women L’Aquila soccer a seguire esibizione delle giovanili, seguita dall’esibizione delle formazioni giovanili, con la collaborazione dell’Associazione “Mamme per L’Aquila”. Durante lo svolgimento delle partite campagna di sensibilizzazione per la prevenzione ai tumori a cura della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e associazione Humanitas L’Aquila –

Chiesa San Silvestro 12 maggio ore 18 esibizione di “AqinCrescendo”, orchestra giovanile di 150 elementi diretta dal maestro Simone Genuini, a cura del Conservatorio di musica “Alfredo Casella” dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

Villa Comunale 14 maggio dalle 9 alle 12 – passeggiata sportiva/amatoriale/culturale in bici per la citt? con guide cicloturisiche a cura di C.S.I. L’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

