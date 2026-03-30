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Eventi e Cultura

L’Aquila: inaugurata mostra di Generoso Spagnuolo a Palazzo Ciccozzi, protagonista dello spazialismo contemporaneo

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L’Aquila – L’artista Generoso Spagnuolo ha inaugurato ieri la sua personale mostra di arte contemporanea “Cantiere artistico” presso il settecentesco Palazzo Ciccozzi, nel cuore del centro storico dell’Aquila. Le sue opere, che reinterpretano lo spazialismo novecentesco in chiave contemporanea, hanno suscitato grande interesse sia tra i visitatori che tra la critica. La mostra, che sarà visitabile con ingresso gratuito fino a metà aprile, fa parte delle iniziative promosse da Spazio Indipendenza, hub per la formazione e l’innovazione, società del gruppo Abivet di Roma.

Durante la mostra, Spagnuolo ha dichiarato: “Per me la tela è un campo gravitazionale che attrae emozioni e sentimenti. La mia arte è un cantiere sempre aperto, in continua evoluzione, ispirata dal mistero dell’archeologia e del cosmo”. Maurizio Albano, presidente di Abivet, ha sottolineato l’importanza di valorizzare la cultura locale e restituire bellezza alla città: “Vogliamo contribuire a rendere L’Aquila capitale italiana della Cultura, aprendo le porte del nostro palazzo a artisti emergenti e creando un dialogo significativo tra passato e presente”.

Generoso Spagnuolo, nato ad Avellino nel 1977, è un pittore e scultore autodidatta che ha dedicato gli ultimi dieci anni alla ricerca e sperimentazione artistica. Dopo un periodo metafisico e surreale, ha sviluppato un linguaggio artistico unico, fondato sulla pittura e sulla scultura, che lo rende difficile da classificare in correnti convenzionali. La sua mostra, insieme ad altre iniziative culturali in programma, contribuirà a arricchire la scena artistica aquilana e a valorizzare il patrimonio storico della città.

La mostra di Generoso Spagnuolo presso Palazzo Ciccozzi è un’occasione unica per immergersi nell’universo creativo di un artista talentuoso e appassionato, che ha scelto L’Aquila come palcoscenico per esprimere la sua visione artistica innovativa e provocatoria. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a metà aprile, offrendo agli appassionati d’arte e ai curiosi la possibilità di scoprire e apprezzare le opere di uno degli artisti più promettenti del panorama contemporaneo.

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