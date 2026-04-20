L’Aquila: inaugurata nuova PET all’ospedale San Salvatore segna importante salto di qualità nella diagnostica in Abruzzo

Il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha annunciato l’inaugurazione della nuova PET all’ospedale San Salvatore di L’Aquila, un investimento di 3,2 milioni di euro che segna un importante passo avanti nella diagnostica oncologica in Abruzzo. L’evento di presentazione ha visto la partecipazione del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dell’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, del direttore generale della ASL 1 Paolo Costanzi e del primario di Medicina nucleare, Massimo Minichini.

La nuova PET è una strumentazione di ultima generazione che consente immagini ad alta complessità diagnostica, contribuendo alla diagnosi precoce e alla presa in carico dei pazienti. Oltre alla PET, sono state acquistate anche due gamma camere che saranno temporaneamente collocate nel vecchio reparto di Medicina Nucleare, nell’Edificio 3 dell’ospedale. Questo importante investimento, di cui 3,2 milioni finanziati con fondi PNRR e 4,2 milioni a carico del bilancio della ASL 1, completa un percorso avviato nel 2011 per dotare la regione di tecnologie avanzate per la diagnostica per immagini, fondamentali nella lotta alle patologie neoplastiche.

Grazie a questo intervento, la Regione Abruzzo dispone ora di TAC-PET in tutte le province, confermando l’impegno delle istituzioni per garantire servizi sanitari efficienti, moderni e accessibili ai cittadini. “Questo importante risultato rappresenta il punto di arrivo di un percorso finalizzato a migliorare e qualificare l’offerta sanitaria in Abruzzo”, ha dichiarato Verrecchia.

L’investimento totale di 7,4 milioni di euro testimonia l’attenzione delle istituzioni per il settore sanitario e la volontà di migliorare la qualità dell’offerta per i cittadini. Una positiva notizia che segna un significativo passo avanti nella cura e nella prevenzione delle patologie neoplastiche nella regione.