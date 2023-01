L’Aquila, inaugurazione acceleratore di radioterapia oncologica: la dichiarazione del sindaco Biondi

- Advertisement -

Comune di L'Aquila

“Il nuovo acceleratore di radioterapia oncologica, il secondo in dotazione presso l’omonimo reparto dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, rappresenta un investimento importante, soprattutto per la comunit? locale, perch? migliora e raddoppia le capacit? di cura verso i malati oncologi – aggiunge la nota pubblicata. La battaglia per la Pet-tc fissa nel reparto di medicina nucleare del nosocomio aquilano ? stata vinta, siamo sulla buona strada per il rinnovo degli organici, il piano di riordino per la rete ospedaliera ? alle battute finali e rimette finalmente al centro il ruolo degli ospedali grazie al proficuo confronto tra enti – Credo pertanto che le condizioni per restituire all’ospedale dell’Aquila, e ai presidi ospedalieri della provincia, il ruolo che merita, ci siano tutte” lo ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in occasione della inaugurazione avvenuta questa mattina, presso l’ospedale San Salvatore, del nuovo acceleratore lineare della Radioterapia oncologica –

