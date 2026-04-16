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Attualità

L’Aquila, Inaugurazione del Teatro San Filippo: modifiche alla viabilità dal 17 al 19 aprile 2026

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L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In occasione dell’inaugurazione del Teatro San Filippo, prevista iil prossimo 17 aprile, e degli eventi che si terranno per tutto il fine settimana, il Comando di Polizia Municipale ha disposto modifiche temporanee alla viabilit? nelle aree interessate – si apprende dalla nota stampa. Per le motivazioni sopra descritte, ? istituito:in Via Cavour, il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata degli ingombri ambo i lati dalle ore 7.30 alle ore 24.00 del 17 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 18 aprile e dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del 19 aprile – si apprende dalla nota stampa. Fatta eccezione dalle ore 7.30 alle ore 14.00 del 17 aprile, sar?, ad ogni modo, consentito il transito dei residenti nella gi? menzionata strada ed in Via Sassa ed il transito e la sosta dei veicoli a servizio delle manifestazioni con autorizzazione del Comando di Polizia Municipale;in Via Sallustio, nel tratto compreso tra Via Camponeschi e Corso Vittorio Emanuele II, il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata degli ingombri ambo i lati dalle ore 7.30 alle ore 14.00 del 17 aprile, fatta eccezione per i veicoli a servizio della cerimonia di inaugurazione con autorizzazione del Comando di Polizia Municipale;in Via delle Aquile, il divieto di transito veicolare dalle ore 7.30 alle ore 14.00 del 17 aprile, fatta eccezione per i veicoli a servizio della cerimonia di inaugurazione con autorizzazione del Comando di Polizia Municipale ed i residenti in Via delle Aquile;in Piazza San Filippo, il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata degli ingombri ambo i lati dalle ore 7.30 alle ore 24.00 del 17 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 18 aprile e dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del 19 aprile – Fatta eccezione dalle ore 7.30 alle ore 14.00 del 17 aprile, sar?, ad ogni modo, consentito il transito dei residenti nella gi? menzionata piazza, in Via Cavour ed in Via Sassa ed il transito e la sosta dei veicoli a servizio delle manifestazioni con autorizzazione del Comando di Polizia Municipale e di quelli adibiti al carico e scarico merci.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

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