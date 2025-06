L’Aquila, Inaugurazione sistemazione area pubblica “Il Giardino Letterario” e presentazione del libro “Giovanni Paolo II sempre nel cuore: parole d’amore”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Domenica 22 giugno 2025 alle ore 17.30 in San Pietro della Ienca, L’Aquila sar? inaugurato lo spazio verde denominato “Il Giardino letterario”. I lavori, programmati dall’Assessore all’Ambiente Dott. Fabrizio Taranta, iniziati i primi di febbraio e diretti dai tecnici del Comune dell’Aquila, sono stati eseguiti con maestria nonostante il tempo meteorologico spesso avverso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il nuovo giardino ? stato interamente curato nel rispetto del paesaggio, unendo il verde e la pietra, ricreando un ambiente piacevole, in piena natura, per le conversazioni del salotto letterario – ? stato collaudato di impianto di illuminazione e con impianto idraulico, utile al mantenimento e alle esigenze di portabilit?. La struttura nel rispetto della locazione ha mantenuto la conformazione stile anfiteatro, con gradinate e spiazzo verde, consentendo un adeguato numero di posti. Nella stagione 2025 sono previsti importanti presenze come negli anni precedenti. Nella stessa giornata sar? presentato il libro “Giovanni Paolo II sempre nel cuore dell’umanit?: parole d’amore”, curato dall’Associazione Culturale “San Pietro della Ienca” e sostenuto dal Comitato Perdonanza e dal Coordinatore Avv. Raffaele Daniele – Nel volume sono riportate le testimonianze di chi ha lavorato e/o ha vissuto a fianco del Papa durante il Suo pontificato, i messaggi ufficiali delle autorit? civili e religiose, i racconti della presenza del Santo Padre nel nostro territorio (L’Aquila, Campo Imperatore, San Pietro della Ienca), le attestazioni di devozione ed esaltazione dei luoghi da parte dei pellegrini/turisti in visita al santuario a Lui dedicato e al museo “La casa per Karol”; il volume, inoltre, ? impreziosito da una speciale sezione fotografica che ne abbraccia l’intero contenuto – recita il testo pubblicato online. Il programma della giornata prevede: alle ore 16.30 la Santa Messa nel Santuario San Giovanni Paolo II celebrata da Mons. Paweł Ptasznik, Rettore della Chiesa polacca San Stanislaw in Roma e presidente della John Paul II Foundation (Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II), che ha curato la prefazione del libro ed ha concesso il patrocinio della Fondazione; alle 17.30 l’inaugurazione dello spazio verde denominato “Il Giardino Letterario” ed a seguire la presentazione del libro – Dopo la celebrazione della messa il gruppo folkloristico Cezrwone Maki (Papaveri Rossi) si esibir? in uno spettacolo tradizionale polacco, accompagnando i presenti al suono della marcia polonaise verso lo spazio dedicato al “Giardino Letterario”. ‘Il Giardino Letterario’ a San Pietro della Ienca racchiude un po’ il percorso di questi anni che ci ha visti impegnati nel coniugare bellezza paesaggistica, cultura e rispetto per il territorio – Nonostante le sfide poste dal maltempo durante i mesi di febbraio e marzo, i nostri tecnici comunali e tutti coloro che hanno lavorato al cantiere hanno dimostrato una professionalit? e una dedizione eccezionali – Il risultato ? uno spazio che non ? solo un giardino, ma un vero e proprio salotto a cielo aperto, dove la pietra e il verde si fondono in perfetta armonia, ricreando un ambiente sereno e stimolante – “L’Assessore Taranta ha poi proseguito: “Abbiamo voluto creare un luogo che fosse non solo bello da vedere, ma anche funzionale e accogliente – La conformazione ad anfiteatro, con gradinate e un ampio spiazzo verde, permetter? di ospitare un numero adeguato di persone, garantendo un’esperienza piacevole a tutti i partecipanti – aggiunge la nota pubblicata. L’impianto di illuminazione e quello idraulico, collaudati e perfettamente funzionanti, testimoniano la nostra attenzione ai dettagli e alla durabilit? dell’opera – si apprende dal portale web ufficiale. Concludendo, l’Assessore ha sottolineato l’importanza dell’evento congiunto: “L’inaugurazione de ‘Il Giardino Letterario’ assume un significato ancora pi? profondo in concomitanza con la presentazione del volume ‘Giovanni Paolo II sempre nel cuore dell’umanit?: parole d’amore’. ? un modo per onorare la memoria di un Papa che ha avuto un legame speciale con il nostro territorio e per celebrare la cultura in tutte le sue forme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Invito caldamente tutti i cittadini e i visitatori a unirsi a noi domenica 22 giugno per una giornata che promette di essere ricca di emozioni e significato – recita il testo pubblicato online. ”

