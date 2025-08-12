L’Aquila, Incendi: Biondi ringrazia Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari per gli interventi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“A nome dell’Amministrazione comunale, desidero esprimere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile regionale e ai volontari che, con impegno e professionalit?, hanno operato per domare gli incendi che hanno interessato oggi il comune e la provincia dell’Aquila”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Grazie al lavoro incessante delle squadre a terra e dei mezzi aerei, sono stati risolti gli incendi nelle localit? di Vasche del Vento e Sant’Elia, mentre – continua il sindaco Biondi – dal primo pomeriggio di oggi un incendio si ? sviluppato nell’abitato di Menzano di Preturo, richiedendo l’intervento immediato del direttore delle operazioni di spegnimento, delle squadre a terra e di due elicotteri COCIS dei Vigili del Fuoco per fronteggiare la situazione su una superficie boscata – si legge sul sito web ufficiale. Ho seguito le operazioni, mantenendo un costante contatto con chi era sul posto per essere aggiornato in tempo reale sull’evolversi della situazione”.“Ribadiamo con forza l’importanza di mantenere alta la prudenza, soprattutto in queste giornate caratterizzate da alte temperature ed elevato rischio incendi – aggiunge la nota pubblicata. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi avvistamento di incendio boschivo al Numero Unico per le Emergenze, 112, per consentire un intervento rapido e coordinato – aggiunge testualmente l’articolo online. La sicurezza del territorio ? un obiettivo condiviso che si raggiunge con la collaborazione di tutte e tutti – aggiunge la nota pubblicata. Ancora grazie a chi oggi ha lavorato senza sosta per proteggere il nostro ambiente e le nostre comunit?” ha concluso il sindaco dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

