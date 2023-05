L’Aquila, Incontro operativo ricostruzione con il coordinatore della Struttura di missione, Fiorentino

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Nuova assegnazione di fondi per la ricostruzione privata per assicurare continuit? e liquidare con celerit? gli stati di avanzamento dei lavori; riavvio della programmazione annuale e triennale della ricostruzione pubblica; revisione e aggiornamento del programma Restart per continuare a sostenere lo sviluppo economico e sociale dei territori del cratere 2009.

Sono questi i temi principali affrontati oggi nel corso dell’incontro operativo con il coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, il consigliere Mario Fiorentino, che si ? svolto a Fossa nella sede dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, alla presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dei rappresentanti del tavolo di coordinamento delle aree omogenee, dei titolari Usra, Salvo Provenzano, e Usrc, Raffaello Fico, insieme al coordinatore e al vicecoordinatore dei sindaci del cratere, rispettivamente Gianni Anastasio, sindaco di Pizzoli, e Massimiliano Giorgi, sindaco di Montereale, e al primo cittadino di Fossa, Fabrizio Boccabella – si apprende dal portale web ufficiale.

“Ho inoltrato al ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, la proposta di assegnazione di 450 milioni di euro, da approvare in sede Cipess. I fondi consentiranno la copertura finanziaria degli interventi di ricostruzione privata per altri 24 mesi, anche nei comuni fuori cratere – si apprende dalla nota stampa. ? mia intenzione riorganizzare la struttura e rafforzare i canali di comunicazione tra uffici e il comparto locale con l’obiettivo di condividere pi? velocemente richieste e obiettivi”, ha dichiarato Fiorentino – recita il testo pubblicato online.

“Ringrazio il coordinatore Fiorentino per aver avviato una proficua e costante interlocuzione con gli uffici speciali e i comuni del cratere e di aver preso in carico le istanze del territorio tramite la proposta di finanziamento, inoltrata al ministero – recita il testo pubblicato online. L’ultimo miglio della ricostruzione non pu? subire rallentamenti e deve unire le forze di tutto il territorio – Anche per questo, ritengo l’incontro di oggi produttivo e foriero di nuovi impulsi”, ha sottolineato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Al termine tutti i partecipanti si sono recati nel borgo di Fossa, guidati dal primo cittadino, per una visita su un cantiere-tipo della ricostruzione –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it