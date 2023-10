L’Aquila, Incontro rappresentanti Fi-Fdi: dichiarazione del capogruppo Fi in Consiglio comunale Maria Luisa Ianni

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“In vista dell’incontro che si svolger? sabato mattina tra il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Giorgio De Matteis e il vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Guido Liris, come capogruppo del partito azzurro in Consiglio comunale rimango alla finestra con l’auspicio che la riunione possa essere risolutiva e chiarificatrice – recita la nota online sul portale web ufficiale. Importanti scadenze elettorali ci attendono il prossimo anno e l’obiettivo comune, sono certa, continuer? ad essere la vittoria del centrodestra – Ho posto ai vertici regionali, provinciali e comunali del partito una serie di proposte e considerazioni che mi auguro possano essere prese in considerazione nel corso della discussione, magari arricchendolo con la consapevolezza che che il bene primario, oltre alla salvaguardia degli equilibri politici, ? continuare a garantire il buon governo della citt? e l’attivit? amministrativa in corso”.

Maria Luisa Ianni Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale

