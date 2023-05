L’Aquila, Incontro sindaco Biondi con consigliere della città argentina gemellata con L’Aquila

- Advertisement -

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Fibbioni Ramon Chiocconi, consigliere comunale della municipalit? di Bariloche, citt? argentina della Patagonia gemellata con L’Aquila dal 2015.

Medico specialista in medicina di montagna, alpinista e maestro di sci, Chiocconi ha voluto incontrare il sindaco, in occasione della sua visita in citt?, per rinsaldare e rilanciare le relazioni tra le due localit? sciistiche in ragione delle peculiarit? che accomunano i due territori – precisa la nota online. Bariloche ? infatti la pi? antica stazione sciistica della catena delle Ande attiva dal 1934, come Campo Imperatore che ? la prima stazione sciistica nata sugli Appennini negli anni Trenta – viene evidenziato sul sito web.

All’incontro hanno preso parte anche il consigliere comunale con delega alla montagna, Luigi Faccia, e il coordinatore del gemellaggio tra le due localit?, l’abruzzese Antonello Liberatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Abbiamo condiviso riflessioni sullo sviluppo turistico della montagna – si apprende dal portale web ufficiale. Un confronto utile finalizzato anche alla promozione vicendevole delle due localit? sciistiche sia in Italia che in Argentina – Una occasione, inoltre, per invitare ufficialmente una delegazione di Bariloche alla prossima edizione della Perdonanza Celestiniana” hanno dichiarato il sindaco Biondi congiuntamente al consigliere Faccia – si apprende dal portale web ufficiale.

