L’Aquila, Incremento contributi alle istituzioni culturali

Il Comune dell’Aquila rafforza il sostegno economico a enti e associazioni culturali convenzionate per mitigare gli effetti dell’attuale emergenza economica – viene evidenziato sul sito web.

Con una delibera di giunta, infatti, ? stato approvato il riconoscimento di un incremento delle somme da erogare come contributi ordinari pluriennali, immediatamente eseguibile per l’annualit? 2022, in particolare a beneficio di quelle istituzioni con cui l’ente ha stipulato una convenzione di pi? lunga durata, nello specifico per il triennio 2021/2023.

“Abbiamo deciso di aumentare i contributi ordinari alle istituzioni culturali della nostra citt? per sostenerle in un momento di crisi economica generalizzata ancor pi? con il difficile periodo pandemico – La cultura svolge un ruolo strategico per una comunit? che non vuole rimanere ferma, ma andare avanti verso possibilit? nuove di conoscenza e di sviluppo – riporta testualmente l’articolo online. Il grado di progresso di una collettivit?, infatti, va di pari passo con la capacit? di sostenere l’arte nelle sue molteplici forme” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

