L’Aquila, Indagine di mercato per il servizio di mediazione culturale e linguistica

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune dell’Aquila avvia un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di mediazione culturale e linguistica – si legge sul sito web ufficiale. “Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso un’inclusione sociale pi? efficace e completa – Vogliamo garantire una comunicazione adeguata e facilitare l’integrazione delle persone straniere, migliorando la qualit? dei servizi offerti dal nostro Settore – La mediazione culturale e linguistica ? essenziale per superare le barriere comunicative e creare un “ponte” tra i bisogni dei cittadini stranieri in situazione di disagio sociale e le risposte offerte dalle politiche sociali” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini.La procedura mira a individuare soggetti specializzati all’erogazione del servizio di mediazione culturale e linguistica per stranieri, complementare ai diversi livelli di servizi erogati dal Settore dei Servizi Sociali del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. L’obiettivo ? assicurare una sempre pi? ampia integrazione e accoglienza delle persone, dei nuclei familiari e delle comunit? di convivenza, riducendo le difficolt? di comunicazione e facilitando la trasmissione di informazioni utili.Le attivit? di mediazione riguarderanno principalmente le aree di provenienza araba, rumena, serbo-croata, albanese, ispanica, moldava, ucraina, le lingue delle persone provenienti da Pakistan e Afghanistan. Possono presentare istanza i soggetti giuridici con idoneit? professionale attestata, le Cooperative e gli Enti del Terzo Settore i cui requisiti sono riportati nell’Avviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Le domande dovranno essere presentate entro marted? 8 aprile alle ore 12:00. Tutte le informazioni e la modulistica al seguente link: https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio4_atto_0_558834_0_3.html

