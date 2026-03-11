L’Aquila – Info viabilità per passaggio gara ciclistica Tirreno-Adriatico

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Passaggio gara ciclistica Tirreno-Adriatico in citt?, informazioni utili per la viabilit? In vista del passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatico in citt?, in programma domani, gioved? 12 marzo, si ricorda che il percorso attraverser? diverse strade cittadine, tra cui SR 5 bis, SS 17, via Porta Napoli, viale Crispi, via XX Settembre, viale Corrado IV, SS 80, via Madonna di Pettino, via della Comunit? Europea, via Enrico De Nicola, via Caduti del Lavoro e via Fermi.A tal proposito si precisa che le suddette arterie viarie saranno interdette al traffico per consentire il passaggio dei corridori che, come da tabella di marcia, dovrebbero entrare nel territorio cittadino, intorno alle ore 12 da Civita di Bagno (lungo la SR 5 bis). Le strade interessate dalla gara saranno chiuse al traffico 45 minuti prima del passaggio della corsa, quindi verosimilmente dalle 11:15 circa, e lo rimarranno fino al transito dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica” e comunque fino a cessate esigenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si invitano, pertanto, utenti e automobilisti a tenere conto di tale indicazione – si apprende dalla nota stampa. Si ricorda, altres?, che per garantire la sicurezza della circolazione e il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, il Comando di Polizia municipale ha emanato un’apposita ordinanza che istituisce divieti temporanei di sosta con rimozione forzata su alcune strade cittadine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel dettaglio, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 di gioved? 12 marzo 2026 sar? vietata la sosta, con rimozione coatta dei veicoli, nei seguenti tratti:Viale Crispi, lato destro nel senso di marcia in direzione Porta Napoli;Via XX Settembre, lato destro nel senso di marcia verso viale Corrado IV;Viale Corrado IV, lato destro della carreggiata in direzione del casello autostradale AQ Ovest.

