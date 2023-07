L’Aquila, Iniziati i lavori per il recupero del fontanile di Monticchio

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Sono iniziati stamani gli interventi di riqualificazione del fontanile monumentale di Monticchio, frazione del comune dell’Aquila – Lo rende noto l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – si legge sul sito web ufficiale.

I lavori consistono nella straordinaria manutenzione del manufatto storico, sul quale sono state riscontrate diverse criticit? come la pavimentazione in pietra, deteriorata e sgretolata, le perdite d’acqua dai vasconi, l’impianto elettrico e la recinzione da revisionare .

Le opere pertanto saranno mirate alla ripulitura generale del sito, alla sistemazione della pavimentazione in pietra bianca, alla pulizia ed impermeabilizzazione delle vasche e alla sistemazione dell’impianto elettrico e della recinzione perimetrale –

Gli interventi, per un importo di circa 50mila euro, dureranno circa un mese e si svolgeranno in collaborazione con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, essendo il fontanile sottoposto a tutela – viene evidenziato sul sito web.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare l’assessore Laura Cucchiarella e il signor Fabio Nardecchia, che hanno preso a cuore la necessit? di recuperare questo importante bene architettonico della frazione aquilana” ha dichiarato l’assessore Fabrizio Taranta –

