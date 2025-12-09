- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Attualità

L’Aquila, Iniziati lavori rimozione binari metro superficie su via Piccinini e via Manzoni a Pettino

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Comune dell’Aquila comunica che da oggi, marted? 9 dicembre, sono ufficialmente iniziati i lavori di rimozione dei binari della metropolitana di superficie su via Piccinini e via Manzoni, nei quartieri di Pettino e Santa Barbara – si legge sul sito web ufficiale. L’intervento d? concreta attuazione a quanto gi? annunciato lo scorso 9 ottobre, data in cui l’Amministrazione aveva reso nota l’aggiudicazione dei lavori – per un importo di 400mila euro – nell’ambito del programma di dismissione dell’infrastruttura, ormai non pi? operativa – Le attivit? avviate oggi seguono quelle gi? completate su via Amiternum, via della Comunit? Europea e via Da Vinci.Durante le lavorazioni potranno verificarsi modifiche temporanee alla viabilit?, che saranno adeguatamente segnalate in loco e comunicate attraverso i canali istituzionali del Comune – si apprende dalla nota stampa. “Con l’avvio del cantiere proseguiamo il percorso volto a migliorare la funzionalit? della rete stradale, eliminando manufatti non utilizzati – precisa il comunicato. Questo intervento rafforza il nostro impegno per la sicurezza stradale, rimuovendo elementi che rappresentano un potenziale pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni”, dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna – si apprende dal portale web ufficiale. “Restiamo impegnati anche sulla rimozione della tratta che conduce all’ospedale San Salvatore, su via Lorenzo Natali, per la quale ? in corso un confronto con la Asl, proprietaria dell’area”. L’Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita alla massima prudenza nelle aree interessate dal cantiere – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L'Aquila.

 

