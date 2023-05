L’Aquila: iniziative per la Giornata Mondiale della Croce Rossa

- Advertisement -

In occasione della ricorrenza della “Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna rossa”, a partire da oggi, 8 maggio, il monumento storico della Fontana Luminosa, in piazza Battaglione Alpini all’Aquila, sar? illuminato di colore rosso – recita il testo pubblicato online. Inoltre, come testimonianza tangibile della vicinanza dell’amministrazione comunale nei confronti dell’associazione e dei suoi volontari e operatori, la bandiera della Croce Rossa Italiana ? esposta sulla facciata di Palazzo Fibbioni, sede istituzionale del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

