L’Aquila, Innovation Roadshow, seconda tappa a L’Aquila il 28 marzo. Mimit, Invitalia e CTE Sicura incontrano le imprese sul tema “Tecnologie e opportunità per la sicurezza”

Tecnologie emergenti per la sicurezza delle infrastrutture, del territorio, delle citt? e cyber: sono questi i temi della seconda tappa dell’Innovation Roadshow, che si terr? a L’Aquila il prossimo 28 marzo 2023.

Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dal PON Imprese e Competitivit? – Asse REACT EU, il progetto punta a promuovere i servizi e gli incentivi nazionali a sostegno delle imprese innovative, attraverso attivit? di animazione sui territori.

Il tour ? organizzato da Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo del Paese, in collaborazione con le Case delle Tecnologie Emergenti (CTE), create dal MIMIT come luoghi dedicati al trasferimento tecnologico e alla connessione tra sistema universitario, discipline STEM e mondo delle imprese –

L’evento a L’Aquila in particolare si terr? presso l’Auditorium del Parco, in collaborazione con la CTE Sicura e vedr? la partecipazione di Comune, Universit? degli Studi de L’Aquila e altri stakeholder di settore che lavorano a sostegno dell’innovazione, come Leonardo, Esa, Fondazione Ugo Bordoni e il competence center Cyber 4.0.

Un momento specifico della giornata sar? dedicato alle storie imprenditoriali di successo: protagoniste sei imprese tra cui KeyCrime e TITAN4, startup innovative finanziate con Smart&Start Italia, che racconteranno la propria esperienza e attivit? in ambito sicurezza – si legge sul sito web ufficiale.

Inoltre, durante i lavori sar? possibile – per le imprese o aspiranti imprenditori – svolgere incontri individuali (su prenotazione) con gli esperti Invitalia per approfondire le opportunit? di finanziamento – riporta testualmente l’articolo online. Particolare attenzione sar? rivolta a creare sinergie con i Bravo Innovation Hub, ovvero i programmi di accelerazione verticali in fase di avvio all’interno della stessa linea di attivit?.

Verr?, infine, inaugurato presso la sede della CTE dell’Aquila lo sportello di orientamento che fornir? informazioni sui servizi e incentivi di Invitalia disponibili e pi? idonei ai diversi progetti imprenditoriali.

Il roadshow, dopo Torino e L’Aquila, proseguir? per tutto il 2023 con le tappe nelle citt? che ospitano le Case delle Tecnologie Emergenti di Matera, Prato, Bari e Roma – si legge sul sito web ufficiale.

Per partecipare all’evento del 28 marzo all’Aquila ? necessario registrarsi su Eventbrite entro il 25 marzo 2023.

