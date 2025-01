L’Aquila, INPS SERVIZI, RIASSORBIMENTO DELLE MAESTRANZE RIMASTE SENZA OCCUPAZIONE. INCONTRO OGGI A ROMA CON LA DIREZIONE INPS COMPETENTE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“CI SONO SPERANZE, MA ANCORA MOLTO LAVORO DA FARE””Non abbiamo avuto certezze nero su bianco, ma ha comunque avuto dei risvolti positivi l’incontro che si ? tenuto oggi a Roma, nella sede della Direzione Inps competente, tra una delegazione del Consiglio comunale dell’Aquila e vertici della direzione medesima sulla questione del mancato riassorbimento in Inps Servizi di alcune maestranze nostre concittadine che avevano lavorato nel precedente call center.La massima Assemblea cittadina del capoluogo abruzzese ha sempre seguito con profondo interesse la vicenda a sostegno delle organizzazioni sindacali, prima approvando un apposito ordine del giorno e poi riportando la questione nell’ambito della conferenza dei capigruppo – riporta testualmente l’articolo online. Alla direzione dell’Inps con la quale abbiamo interloquito stamani abbiamo ricordato come la quasi totalit? dei dipendenti Comdata sia stata stabilizzata all’interno di Inps Servizi, una volta che l’Istituto ha deciso di internalizzare il contact center. Sono rimaste fuori appena 14 unit? lavorative per un assurdo cavillo contenuto nei bandi per l’assunzione nella nuova struttura di Inps e, stamani, abbiamo ribadito come tale sconcertante situazione sia facilmente superabile in vari modi con iter perseguibili.Altra questione sollevata dalla delegazione, l’adeguamento salariale a livelli dignitosi e compatibili con il costo della vita per i lavoratori, in ragione del monte ore lavorative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli interlocutori di Inps hanno espresso ampia disponibilit? ad approfondire le vicende trattate e questo ? un buon segnale; non abbiamo avuto alcuna chiusura preconcetta – si apprende dal portale web ufficiale. Ovviamente, Inps ha spiegato in modo lineare qual ? la situazione attuale e quali potrebbero essere le aspettative – Un colloquio all’insegna della franchezza pi? assoluta – si apprende dal portale web ufficiale. Gli incontri proseguiranno fino ad arrivare a un’auspicabile soluzione concreta per i nostri concittadini e le loro famiglie – e per i lavoratori di tutta Italia che hanno avuto la stessa triste sorte –, affinch? la loro occupazione venga salvaguardata il prima possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non sar? un percorso facile e non possiamo esprimerci sui tempi – aggiunge la nota pubblicata. Ma, considerati i rapporti proficui e sereni intessuti oggi con Inps, l’impegno del Consiglio comunale su questa vicenda, come sulle altre che vedono interessati i lavoratori della nostra citt?, sar? continuo e costante per cercare di raggiungere l’obiettivo prefisso – ”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it