L’Aquila, Inps servizi, riassorbimento delle maestranze rimaste senza occupazione. Incontro oggi in conferenza dei capigruppo, si è parlato anche di sede e di aumento ore

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:La vicenda del mancato riassorbimento di alcuni lavoratori dal precedente call center a Inps servizi ? stata affrontata nel pomeriggio di oggi nel corso della conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. All’incontro, richiesto dai consiglieri comunali Paolo Romano (L’Aquila nuova) e Gianni Padovani (99 L’Aquila), hanno partecipato, su invito del Presidente del Consiglio comunale Roberto Santangelo, Antonio Di Matteo, membro del consiglio di amministrazione dell’Inps, Anna Maria De Santis, presidente di Inps Servizi, e Luciano Busacca, direttore regionale dell’Inps. Ad accompagnarli, alcuni dirigenti dell’azienda – viene evidenziato sul sito web. Sono stati molto apprezzati gli interventi dei rappresentanti dell’Istituto, vista la loro disponibilit? a prendere parte ai lavori della capigruppo e ad affrontare una questione molto importante per le 14 famiglie del nostro territorio che, al momento, si trovano sbarrata la strada per accedere all’azienda che si occupa del rapporto diretto con l’utenza Inps, pur avendo lavorato per anni nel precedente call center. Ci?, per un mero cavillo burocratico legato a delle tempistiche di permanenza nella struttura di provenienza – viene evidenziato sul sito web. Ma vanno ringraziati i vertici dell’istituto presenti oggi per un confronto ad ampio raggio anche su altre questioni di spessore, quali le ore di lavoro degli addetti (quasi la met? di questi ha un contratto per appena 20 ore) e la sede – Sul fronte della possibilit? di far rientrare Inps servizi i 14 addetti rimasti esclusi, la presidente di Inps Servizi ha rappresentato la necessit? dell’azienda di procedere a nuove assunzioni e, per la questione specifica, ha fatto presente che avanzer? l’ipotesi – da verificare nell’ambito della societ? con gli organismi preposti – di introdurre criteri preferenziali per assumere coloro che, in passato, hanno lavorato per commesse Inps. Una sorta di premialit? che, se fattibile, potrebbe risolvere questa ormai annosa vicenda – Sul fronte dell’adeguamento delle ore lavorative per i dipendenti, ? emerso che il percorso ? legato all’autonomia e alla stabilit? della societ? di servizi, che potrebbe intraprendere la strada di potenziare la professionalit? e la formazione degli addetti, attraverso l’ampiamento delle commesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quanto alla sede, ? stata unanime la valutazione della poca adeguatezza dei locali attuali (? stato ribadito che, nella sede aquilana di Inps servizi, operano 439 dipendenti e la stessa societ? ritiene l’insediamento cittadino il terzo nucleo pi? importante tra quelli attualmente attivi). Il direttore regionale ha fatto presente che, al massimo entro l’inizio del 2027, la sede che si trova all’Aquila dovr? rientrare in possesso di tutti i locali, anche di quelli che al momento ospitano una parte degli operatori di Inps servizi, in quanto l’istituto assorbir? tutte le funzioni legate alla disabilit?. Ha inoltre fatto presente che una soluzione in tal senso potrebbe essere quella legata alla ricostruzione del fabbricato ex Inpdap di via XX settembre, ma, al di l? delle indiscutibili, lodevoli intenzioni (confermate dalla presidente di Inps servizi, che ha specificato come l’azienda sia concretamente alla ricerca di un immobile idoneo e compatibile con le risorse disponibili), i tempi non sarebbero inferiori a tre-quattro anni.Di qui l’idea, condivisa nella riunione odierna da tutti i capigruppo, di poter verificare l’esistenza di un fabbricato comunale o comunque pubblico, che possa soddisfare i requisiti necessari per l’insediamento della sede (il fabbisogno ? di circa 300 metri quadrati).Sono state inoltre significative le parole del consigliere di amministrazione di Inps, Di Matteo, sulle possibilit? di sfruttare nel modo migliore possibile per il territorio l’accordo tra istituto e Anci per la realizzazione di un progetto che avvicini ancora di pi? l’utenza, in particolare quella pi? fragile, alle prestazioni che Inps fornisce – si apprende dalla nota stampa. Ribadiamo la gratitudine per la disponibilit? di Inps e Inps servizi a intervenire ai lavori odierni e per le possibilit? che hanno illustrato, ma intendiamo comunque mantenere alto il livello di guardia su queste problematiche, a tutela dei lavoratori della nostra citt? e del territorio – recita il testo pubblicato online. Non a caso, prima dell’incontro odierno, una delegazione consiliare si era recata lo scorso gennaio a Roma per ribadire che la nostra istituzione vuole mantenere la luce accesa su queste problematiche – si apprende dalla nota stampa. In tal senso sar? proposto un ordine del giorno condiviso su tali questioni, da portare all’attenzione del Consiglio comunale quanto prima – si apprende dal portale web ufficiale. L’Aquila, 15 settembre 2025 Roberto Santangelo Presidente del Consiglio comunale dell’Aquila Paolo Romano e Gianni Padovani Consiglieri comunali dell’Aquila

