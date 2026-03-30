L’Aquila, intensificati dispositivi di sicurezza in vista delle festività pasquali e della commemorazione del sisma del 2009

Il Prefetto dell’Aquila, Vito Cusumano, ha presieduto oggi una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per definire la cornice di sicurezza da attuare in vista delle festività pasquali. All’incontro hanno partecipato i vertici delle Forze dell’ordine, il Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco, l’Assessore alla Polizia locale e sicurezza stradale del Comune dell’Aquila, il Dirigente della Polizia Locale e del Settore Pubblico Locale, il Dirigente della Pianificazione del Territorio e Protezione Civile, il Dirigente comunale, il Tecnico incaricato della redazione del Piano di Sicurezza e gestione delle emergenze, il Dirigente del Settore viabilità dell’Amministrazione provinciale dell’Aquila, la Dirigente del 118 della ASL 1 Abruzzo, i rappresentanti dei Vigili del fuoco, della Curia Arcivescovile dell’Aquila e del Compartimento ANAS dell’Aquila.

Il Prefetto ha chiesto ai vertici delle Forze di Polizia di predisporre un articolato dispositivo di sicurezza, con mirati servizi di monitoraggio e vigilanza per contrastare episodi di microcriminalità e ogni altra condotta delittuosa. In particolare, si intensificheranno i servizi di prevenzione generale e aumenterà la visibilità di uniformi e personale in borghese per garantire un effetto deterrente.

Nel Capoluogo, con l’atteso afflusso turistico e la designazione dell’Aquila a Capitale italiana della cultura 2026, saranno potenziati i servizi interforze nelle zone più sensibili, anche per le cerimonie religiose pasquali e le esigenze di culto delle altre confessioni religiose al fine di prevenire atti di violenza e comportamenti devianti.

Inoltre, verranno estesi i dispositivi di vigilanza agli obiettivi sensibili, alle sedi istituzionali e ai luoghi di culto, così come ai siti con maggior afflusso di turisti. Per gestire i volumi di traffico in aumento durante le festività pasquali, si intensificheranno i servizi di vigilanza sulla viabilità ordinaria e autostradale per prevenire incidenti causati da comportamenti di guida irregolari.

La riunione ha anche esaminato la cornice generale di sicurezza delle manifestazioni previste in occasione della commemorazione del Sisma del 6 aprile 2009, che si terranno nei giorni 5 e 6 aprile prossimi nell’Aquila.