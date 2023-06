L’Aquila, Internazionali d’Italia Open Pattinaggio: le modifiche alla viabilità per domenica 25 giugno

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Domenica 25 giugno la citt? dell’Aquila ospiter? gli “Internazionali d’Italia Open di pattinaggio 2023” che si svolgeranno con percorsi articolati su due anelli composti rispettivamente:

– dalle due carreggiate in entrata ed in uscita del tratto di Viale Corrado IV compreso le intersezioni con Via Vicentini e Viale Beato Cesidio e dalle rotatorie poste alle suddette intersezioni (percorso breve);

– dalle due carreggiate in entrata ed in uscita del tratto di Viale Corrado IV compreso le intersezioni con Via Piccinini e Via Vicentini e dalle rotatorie poste alle suddette intersezioni, Via Vicentini e Viale Croce Rossa, tratto compreso tra le intersezioni con Via Vicentini e Viale Corrado IV (percorso lungo);

Il Comando di Polizia municipale ha disposto con ordinanza la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo le strade interessate dalla manifestazione per il tempo necessario al transito dei concorrenti.

I provvedimenti

1.Disposta dalle ore 7 alle ore 18 del 25 giugno (gare su circuito breve):

-la chiusura al transito veicolare e pedonale del percorso di gara articolato su di un anello composto dalle due carreggiate in entrata ed in uscita del tratto di Viale Corrado IV compreso tra le intersezioni con Viale Beato Cesidio e Via Piccinini e dalle rotatorie poste alle suddette intersezioni e del tratto di Viale Corrado IV con direzione S.S.80 compreso tra le intersezioni con Via Vicentini e Viale Beato Cesidio e l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata;

– la chiusura al transito veicolare della bretella di Viale Corrado IV altezza rotatoria posta all’intersezione Via Piccinini;

– la chiusura al transito veicolare eccetto residenti e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri ambo i lati su Viale Croce Rossa, tratto compreso tra le intersezioni con Via San Sisto e Viale Corrado IV, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2. con riferimento allo svolgimento sul citato tratto stradale delle maratone di Coppa del Mondo;

– l’istituzione del senso unico di marcia con direzione Via Castiglione del tratto di Via Roma compreso tra le intersezioni con Viale Croce Rossa e Via dei Marsi;

– l’istituzione della direzione obbligatoria sinistra all’incrocio della strada senza denominazione civica compresa tra Via Santa Croce e Via Roma e Via Roma;

– la chiusura al transito veicolare in Via Piccinini, tratto compreso tra le intersezioni con Viale Corrado IV e Via Paolucci, eccetto residenti e partecipanti alla manifestazione di pattinaggio indicati dagli organizzatori, con contestuale istituzione del doppio senso di marcia;

– la chiusura al transito veicolare in Viale Beato Cesidio, tratto compreso tra le intersezioni con Viale Corrado IV e Via A. Moro, eccetto residenti;

– l’istituzione su Viale della Croce Rossa del divieto di transito ai bus, eccetto AMA, ed agli autocarri superiori 3,5 t ;

2. Disposta dalle ore 10.30 alle ore 17.00 del 25 giugno 2023 (maratone di Coppa del Mondo):

– la chiusura al transito veicolare e pedonale del percorso di gara articolato sull’anello di cui al punto 1., unitamente al tratto di Viale Corrado IV con direzione Via XX Settembre compreso tra le intersezioni con Viale Beato Cesidio e Via Vicentini, a Via Vicentini ed al tratto di Viale Croce Rossa, compreso tra le intersezioni con Via Vicentini e Viale Corrado IV;

– la chiusura al transito veicolare in Viale XXV Aprile, tratto compreso tra le intersezioni con Viale Corrado IV e Via R. Carabba;

– la chiusura al transito veicolare, eccetto residenti, in Viale Croce Rossa altezza intersezione con Via Piano di Pezza;

– la chiusura al transito veicolare di Via San Sisto nel tratto compreso tra Viale Croce Rossa e Via A. Moro, altezza intersezione con Viale Croce Rossa;

– la chiusura al transito veicolare di Via San Gabriele dell’Addolorata, altezza intersezione con Viale Croce Rossa;

– l’istituzione su Via XX Settembre del divieto di transito ai bus, eccetto AMA, ed agli autocarri superiori 3,5 t.;

3. Dalle ore 7.30 alle ore 17.00 del 25 giugno 2023 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri ambo i lati nel tratto di Viale Croce Rossa, compreso tra le intersezioni con Via Vicentini e Viale Corrado IV.

